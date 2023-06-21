"Secret Invasion": Marvel'ın Heyecanla Beklenen Dizisi Disney+'ta

Marvel Sinematik Evreni'nde bir ilk gerçekleşti: Casus-gerilim türündeki ilk dizisi Secret Invasion, Disney+ platformunda yayınlanmaya başladı. Dünyayı işgal eden Skrull ırkına odaklanan dizinin başrolünde Nick Fury karakteri bulunuyor.

"Secret Invasion" Dizisi Nedir?

Secret Invasion, Marvel Sinematik Evreni'nde geçen ilk casus-gerilim dizisidir. 2007 yılında yayınlanan aynı adlı çizgi romandan uyarlanan bu dizi, Disney+ platformunda yayına girmiştir. Dizinin hikayesi, Skrull adı verilen uzaylı ırkının dünyayı işgalini ve bu işgalin araştırılmasını merkezine alır. Nick Fury karakteri, kişisel bir savaşın içine girer ve Avengers ekibinden yardım almadan bu durumu çözmek için çabalar.

"Secret Invasion"ın Hikayesi Ne?

Secret Invasion, Nick Fury'nin, Skrull ırkının dünyayı işgal etmesine karşı verdiği mücadeleyi anlatır. Fury, bu konuda yardım almak üzere Maria Hill ve Skrull ırkından Talos ile birlikte çalışır. 1990'lı yıllardan itibaren dünyanın nasıl işgal edildiğine odaklanan dizi, Marvel dünyasının güven duygularını da sorgulayacak bir hikayeye sahip.

"Secret Invasion"ın Marvel Evrenindeki Yeri Nedir?

Secret Invasion, hem geçmişteki olayları aydınlatan hem de gelecekteki Marvel filmleriyle bağlantısı olan bir yapıma sahip. Marvel evrenindeki yeni dönem filmlerinin, bu dizi ile bağlantılı olması bekleniyor. Bu nedenle, dizinin Marvel evreninde önemli bir yeri olacağı düşünülüyor

"Secret Invasion" Dizisi Neden Bu Kadar Heyecan Uyandırıyor?

Marvel Sinematik Evreni'nde geçen ilk casus-gerilim dizisi olan Secret Invasion, Disney+ platformunda yayına girdi. Nick Fury'nin Skrull ırkının dünyayı işgalini araştırdığı bu dizi, 2007 yılında yayınlanan aynı adlı çizgi romandan uyarlanmıştır. Dizi, hem Marvel evreninde geçmişe ışık tutacak hem de yeni dönem filmlerle bağlantılı olacağı için büyük bir ilgi görüyor.