Binance.US'nin Kontrolsüz Mali Durumu İddiası

SEC, Binance ve kurucusu tarafından uygulanan planın, en azından 2021'e kadar Binance.US'nin kendi mali durumu üzerinde herhangi bir kontrole sahip olmamasıyla sonuçlandığını ve bunun, ABD düzenlemelerinden kaçmayı hedefleyen bir "aldatma ağı" olduğunu iddia etti. Binance ve Zhao'nun, müşteri fonlarını kontrol ettiği Merit Peak Limited adlı ayrı bir şirketin hesaplarına gönderdiği belirtildi.

Binance ve Sigma Chain Para Transferleri İddiası

SEC, Zhao ve Binance'in müşteri fonlarını istedikleri zaman transfer ettiklerini ve Sigma Chain adlı İsviçre merkezli bir ticaret firmasına büyük çaplı para transferleri yaptığını öne sürdü. 2021 yılında yalnızca Binance.US'ten Sigma Chain'e 145 milyon dolar transfer edildiği belirtildi. Sigma Chain hesaplarından 11 milyon doların bir yat satın almak için kullanıldığı da raporlara eklenmiştir.

Binance.US'nin İşleyişine Zhao'nun Kontrolü İddiası

SEC, Binance.US'nin Binance'in tek ABD ortağı olarak faaliyet göstermesi gerektiğini, fakat Zhao'nun Binance.US'i ABD'nin düzenleyici denetiminden kaçmak için bir yan kuruluş olarak kullandığını iddia etti. Chen'e BAM Trading adına hesap açma, işlem yapma ve diğer operasyonel faaliyetler için yetki verildiği belirtildi.

Binance'e Karşı Açılan Davalar

Bu iddiaların sonucunda SEC, Binance ve kurucusuna karşı birkaç dava açtı. Şirketin müşteri fonlarını kurumsal amaçlarla yönlendirdiği iddia edildi. SEC'in diğer önemli iddiaları arasında Binance'in işlem hacimlerini yapay olarak şişirmek, ABD'li müşterileri platformundan kısıtlamamak ve yatırımcıları piyasa gözetimi kontrolü konusunda yanlış yönlendirmek bulunuyor.

Bu durum, kripto piyasalarında sert düşüşlere neden oldu ve Binance'in geleceği konusunda ciddi soru işaretleri oluşmasına yol açtı. Bu tür durumlar, kripto para dünyasının düzenlenmesi gerektiği konusunda giderek artan çağrıları da güçlendiriyor.