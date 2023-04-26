14 Mayıs seçimlerine 2 hafta kaldı. Ancak seçim sonrasını görmek o kadar da zor değil.

Öncelikle Milletvekili seçiminden bahsedeceğim.

Cumhur İttifakı (Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP, BBP, HÜDAPAR, DSP, Yeniden Refah Partisi), bugünkü TBMM aritmetiğinde toplam 334 olan sandalye sayısının altına inecektir. İktidar yorgunluğu, ekonomik çöküntü, deprem sonrası yaşananlar v.b. nedenlerle oy kaybedecek iktidarın meclisteki sandalye sayısının 280-290 arası olması beni şaşırtmayacaktır.

Millet İttifakı’nın (Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, DP, Deva Partisi, Gelecek Partisi) ise her ne kadar muhalefet olmanın ve birleşerek seçime girmenin rüzgarını arkasına alsa dahi bugünkü TBMM’de 174 olan sandalye sayısının 250-260’lardan yüksek olacağını zannetmiyorum.

Meclise girebilecek üçüncü ittifak ise Emek ve Özgürlük İttifakı (Yeşil Sol Parti ile TİP) olacaktır. Bu ittifakın bugünkü sandalye sayısı 61’dir. Bunun yine 60’larda kalacağını öngörüyorum.

Diğer ittifak ve partilerin meclise milletvekili sokamayacağını düşünüyorum.

Sonuç olarak mecliste bulunan 3 ittifakın sandalye sayısı aşağı yukarı şöyle olacaktır: Cumhur İttifakı: 285, Millet İttifakı: 255, Emek ve Özgürlük İttifakı: 60.

Bu takdirde hiçbir ittifakın mecliste tek başına bir karar alamayacağı bir gerçek. Mecliste bir karar alınması sırasında gerek Millet İttifakı gerekse Cumhur İttifakı’nın her halükarda Emek ve Özgürlük İttifakı’nın desteğine ihtiyacı olacaktır. Ayrıca böylesi bir sandalye dağılımı olduğu takdirde, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı birleşmesi hariç, hiçbir ikili ittifak bileşeni Anayasa değişikliği teklifini referanduma götürecek sandalye sayısına dahi (360 milletvekili) sahip olamayacaktır. Bunun anlamı, Millet İttifakı’nın “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”e geçme planının suya düşmesidir.

Gelelim Cumhurbaşkanlığı seçimine.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin İkinci Tura kalacağını düşünüyorum. İlk iki sırayı alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura katılacaktır. Milletvekili dağılımının 3 aşağı 5 yukarı tahmin ettiğim gibi olması halinde, Cumhurbaşkanının “Erdoğan” mı, “Kılıçdaroğlu” mu olacağının hiçbir önemi kalmayacaktır. Hangisi olursa olsun meclisten kolay karar geçirtemeyecektir, özellikle de Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olması halinde… Kılıçdaroğlu ise mecliste rahat çalışabilmek için Emek ve Özgürlük İttifakı’na gereğinden fazla taviz vermek zorunda kalacaktır.

Cumhurbaşkanı ile meclisin böylesi uyumsuz çalışmasının sonu da yeni bir seçim demektir. Bu seçim önümüzdeki yıl “Yerel Seçimlerle” birlikte mi olur, yoksa bir yıl daha sonra mı olur onu bilemem.

İstisnai bir durumdan bahsetmeden geçemeyeceğim. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olursa, muhalefet durumuna düşen Cumhur İttifakı, “mutabakat sağlanması” halinde, Millet İttifakı’nın “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”e geçişle alakalı Anayasa değişikliği teklifine, “olur” diyebilecektir. Böylelikle belki de referanduma dahi götürmeden direkt olarak Meclis kararıyla (400 milletvekilinin kabulü) değişiklik teklifi kabul edilebilecektir. Bu da umulandan çok daha kısa süre içerisinde “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”e geçiş demektir.

Bu takdirde “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” Erdoğan’ın işine gelecektir. Çünkü bu sisteme göre sorumlu olarak yürütmenin başında olacak kişi Başbakan olacaktır. Başbakan da en yüksek milletvekili sayısına sahip olan partinin Genel Başkanı olacaktır. Bu kişi de bugün bile birinci parti durumunda gözüken ve kendisine en yakın olan ikinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne 5-15 puan arası fark atan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanı Erdoğan’dır. Yani Erdoğan seçimi kaybetse dahi kısa süre sonra yeniden iktidara gelecektir.

Sonuçta önümüzdeki dönem bizi bir meclis aritmetiği krizi bekliyor. Umarım kısa sürede bunu atlatabiliriz. Ya da bu yazdığım senaryo gerçek olmaz ve güçlü bir iktidar oluşur.