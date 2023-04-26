Cumhurbaşkanı adayları, İttifaklar, Milletvekili adayları... Oy kullanırken uzun bir pusulada tercih yapacağız.

İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Öncelikle sandığa gitmeden nerede oy kullanacağınızı öğrenin...

İlk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilir.

Yanınıza üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi almayı unutmayın...

14 Mayıs'ta yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi almayı unutmayın.

Cep telefonuyla kabine girmeyin...

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekli.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın, her hangi bir yazı yazmayın, pusulaya imza atmayın....

Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması, birleşik oy pusulalarının düzgün bir şekilde katlanıp zarfa koyulması gerekli. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmamalı. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları size verilen tek zarfa koyun....

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oyunuzu kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın...

Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imza atmayı unutmayın.

CHP Parti Okulu'ndan 11 soruluk seçmen bilgi testi

CHP Parti Okulu'nun hazırladığı 11 soruluk çevrimiçi test ile tüm seçmenler hem 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerine ne kadar hazır olduklarını ölçüyor hem de seçmen olarak haklarını öğrenerek bilgilerini tazeliyor.

Yurtiçi ve yurtdışında seçim güvenliğine ilişkin sandık görevlisi ve müşahitlere yönelik eğitimlerini eğitmen kadroları ile sürdüren CHP Parti Okulu, tüm vatandaşlar için hazırladığı 11 soruluk teste https://forms.gle/ TMvzMrtCppxxiEvv8 adresinden ulaşabilir.

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