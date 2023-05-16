1. Türkiye'nin 14 Mayıs 2023 Seçimleri: Parlamentodaki Dengeler Nasıl Değişti?

14 Mayıs 2023 seçimleri, Türkiye'nin parlamentodaki dengelerini önemli ölçüde değiştirdi. 2018 seçimlerinde 344 milletvekili çıkaran AKP ve MHP'nin içinde yer aldığı Cumhur İttifakı, bu seçimde oy kaybına rağmen, 322 milletvekili ile Meclis'te çoğunluğu elde etti. Yüzde 35 oy alan CHP ve İYİ Parti'nin içinde yer aldığı Millet İttifakı 213, Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nin içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı ise 65 milletvekiliyle temsil edilecek.

2. Hangi Partiler Meclis'te Grup Kurma Hakkına Sahip Oldu?

Seçim sonuçlarına göre AKP, CHP, MHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti, Meclis'te grup kuracak sandalye sayısına ulaştı. HÜDA PAR, Demokratik Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye İşçi Partisi de ittifaklar içinde barajı aşarak, parlamentoda temsil olanağına kavuştu.

3. CHP'nin Sandalye Kaybı ve Seçim Sonrası Stratejileri Nelerdir?

CHP, seçimlerde yüzde 3'lük bir oy artışına rağmen, ittifak partilerinin listelerinden ayrılmasının ardından sandalye sayısı önceki döneme göre düştü. CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi, Gelecek ve Saadet partileri ile birlikte Meclis'te grup kurma konusunu gündemlerine aldılar.

4. Kadın Milletvekili Sayısı Arttı mı?

Seçim sonuçlarına göre parlamentodaki kadın millevtekili sayısı 121 oldu ve bu cumhuriyet tarihi boyunca kadınların en yüksek temsili anlamına geliyor.

5. AKP'nin Seçim Sonuçları ve Oy Oranları Nasıl Değişti?

Seçimlerde yüzde 35,5 oy alan AKP oyları bir önceki seçime göre yüzde 7 geriledi. Bu rakamla AKP, 2002’de ilk kez seçime girdiği yüzde 34,2’lik oy oranına yakın bir oy aldı.

6. MHP Oylarını Korudu mu, Büyükşehirlerde Oy Kaybı Yaşadı mı?

MHP, genel olarak oy oranını korudu ancak büyükşehirlerde oy kaybı yaşadı.

Bu özet, 14 Mayıs 2023 seçimlerinin son

uçlarını kapsamaktadır. Bu sonuçlar Türkiye'nin siyasi sahnesinde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor ve gelecekteki siyasi dengeleri ve politikaları belirleyecektir.

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