14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu. CHP Genel Başkan Yardımcıları'nın oluşturduğu yeni MYK üyeleri şu isimlerden oluşuyor;

GENEL BAŞKAN

PARTİ ÖRGÜTÜ, ÖRGÜT YÖNETİMLERİ

AHMET AKIN

YEREL YÖNETİMLER

AYLİN YAMAN

SOSYAL POLİTİKALAR

AYSU BANKOĞLU

REKLAM

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TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER

BÜLENT KUŞOĞLU

İDARİ VE MALİ İŞLER

DEVRİM BARIŞ ÇELİK

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

EREN ERDEM

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

FAİK ÖZTRAK

EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ

HASAN EFE UYAR

İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI

LALE KARABIYIK

İŞVEREN ÖRGÜTLERİ

NESLİHAN HANCIOĞLU

GENEL SEKRETER

SEMRA DİNÇER

DOĞA HAKLARI

TAHSİN TARHAN

İYİ Parti'de kopuş sürüyor! İstifasını duyurdu İYİ Parti'de kopuş sürüyor! İstifasını duyurdu

YURTDIŞI ÖRGÜTLENME

YUNUS EMRE

BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU

ZEYNEL EMRE

HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ

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