14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu. CHP Genel Başkan Yardımcıları'nın oluşturduğu yeni MYK üyeleri şu isimlerden oluşuyor;
GENEL BAŞKAN
PARTİ ÖRGÜTÜ, ÖRGÜT YÖNETİMLERİ
AHMET AKIN
YEREL YÖNETİMLER
AYLİN YAMAN
SOSYAL POLİTİKALAR
AYSU BANKOĞLU
REKLAM
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TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER
BÜLENT KUŞOĞLU
İDARİ VE MALİ İŞLER
DEVRİM BARIŞ ÇELİK
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
EREN ERDEM
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
FAİK ÖZTRAK
EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ
HASAN EFE UYAR
İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI
LALE KARABIYIK
İŞVEREN ÖRGÜTLERİ
NESLİHAN HANCIOĞLU
GENEL SEKRETER
SEMRA DİNÇER
DOĞA HAKLARI
TAHSİN TARHAN
YURTDIŞI ÖRGÜTLENME
YUNUS EMRE
BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU
ZEYNEL EMRE
HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ
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