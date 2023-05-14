Rize’nin Pazar ilçesinde, AK Parti'nin sandık görevlisi olan Şeref Kurt, çay alım yerinde kurulan sandıkta aniden fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık görevlileri tarafından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı şekilde, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 75 yaşındaki Aysel Ulusoy, oy kullanmak için Çevreli Camisi lokaline gelen bir seçmen olarak, oy kabinine girdiği sırada fenalaştı. Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ulusoy da kurtarılamadı.

Giresun'un Espiye ilçesinde ise, oy kullanmak için Cibril Mahallesi Kırcaahmetli mevkiindeki köy odasına gelen 85 yaşındaki İsmail Yıldız fenalaştı ve hayatını kaybetti.

Bu tür trajik olaylar, demokratik sürecin bazen beklenmedik ve acı sonuçlara yol açabildiğini hatırlatıyor. Bu üzücü olaylar ışığında, seçimler sırasında tüm seçmenlerin ve seçim görevlilerinin sağlık durumlarının sürekli olarak izlenmesi ve gerektiğinde hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu olaylar sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.