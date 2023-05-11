Heyecanla beklenen “Türkiye Başkanlık Seçimi”ne çok az zaman kala, vatandaşlar seslerini duyurmak için can atıyor. Yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alışılmadık ekonomi politikalarıyla başa çıkmaya çalışan ve yaşam standartlarında büyük düşüş yaşayan halkımız, değişimi sandık gücüyle sağlamayı umuyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu 50 bin 783 “resmi” ölüm ve 118 milyar dolarlık ekonomik maliyet, ülkenin yeni bir yöne olan isteğini sadece daha da artırdı.

Sayın Erdoğan'ın tartışmalı bir referandumla devlet ve hükümet başkanı olarak iktidara yükselmesi, Türkiye'nin siyasi manzarası üzerinde uzun bir gölge bıraktı. İktidarı konsolide ederek parlamentonun rolünü zayıflatan Erdoğan, birçok vatandaşı demokrasi konusunda hayal kırıklığına uğrattı. Kurumların bağımsızlığı yerle bir edildi, demokrasinin temeli olan denetim bitirildi. Erdoğan’ın ayrıca, sivil özgürlükler üzerindeki baskısı ve LGBTQ topluluğuna karşı hoşgörüsüz tutumu, yakın zamanda Uganda Parlamentosu’nda kabul edilen eşcinsellik karşıtı yasayla karşılaştırmalara yol açtı. En azından Uganda Cumhurbaşkanı imzalamadı ve parlamento konuyu tekrar görüşecek.

Siyasi endişeleri daha da kötüleştiren şey, başkanın gösterişli yaşam tarzının çarpıcı gerçekliğidir. Birden fazla saray, geniş bir uçak filosu, yiyecek, güvenlik ve seyahat konularında göz kamaştırıcı harcamalarla Erdoğan'ın yaşam tarzı, sıradan Türk vatandaşlarının yaşadığı zorluklara keskin bir tezat oluşturdu.



Türkiye'deki çoğunluğun yaşadığı ekonomik zorluklar, hükümetin şaibeli iş anlaşmalarıyla daha da katlandı. Sözde 5 civarında olan seçilmiş şirket grubu, bu anlaşmalardan orantısız şekilde yararlanarak önemli zenginlikler biriktirirken, sıradan vatandaşlar geçinmek için mücadele ediyor. Ülke, son depremin yarattığı tahribattan kıvranırken, hükümetin afete yönelik izlediği yol, yetersiz ve yavaş olarak yaygın bir şekilde eleştirilirken halk arasındaki hoşnutsuzluğu daha da körüklüyor.

Ülke bu kritik başkanlık seçimiyle karşı karşıya kalırken, birçok kişi ekonomik eşitsizlik, siyasi yolsuzluk ve felaketten kurtarma gibi önemli konuları ele alabilecek, anlamlı değişiklikler getirebilecek bir kişi arıyor. Halkımız, demokrasi için gösterdikleri sabrın nihayet daha müreffeh ve adil bir geleceğe yönlendirebilecek bir liderle ödüllendirileceğini umuyor.

Pazartesi günü umutlar mı galip gelecek, yoksa...