“Seçimin ikinci tura kalması muhalefet için risk”

Seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Hüseyin Baş, seçime bir ittifak içinde mi yoksa tek başına mı gireceklerine kısa süre içinde karar vereceklerini belirtirken, seçimin ikinci tura kalmasının muhalefet için risk olacağını söyledi.

BTP liderinin açıklamalarından notlar şöyle;

“İktidar değişimi kaçınılmaz…”

“Bu iktidarın yerinde hiç kimse olmasa dahi ülke daha iyi yönetilir. Ben buna inanan bir şahsiyetim. Atılan adımlar Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin, demokrasinin, liyakatin eğitimin hepsinin aleyhine… Hiçbir şey yapmasanız, kendi haline bıraksanız bile çok daha iyi bir süreç çıkar. Ben bunu nereden ispat edebilirim. Mesela deprem sürecinde zaten hükümet ilk üç gün bir şey yapamadı. Mutlaka bir şeyler yapmaya çalıştılar ama yetersiz kalındı. Buna kötü niyet atfetmiyorum ama bir iş bilmezlik veya becerememezlik… Bunu halkımız orada yaşadı ve sivil dayanışma oradaki yaraları sarmakta çok ciddi adım atmış oldu. Sivil toplum örgütleri, kendi çapında siyasi partiler veya bireysel olarak bir vatandaşımız kendi yardımlarıyla, kendi koşullarıyla orada bir faaliyet göstermiş oldu. Eğer devletin mekanizmalarını işgal ediyorsan, devletin faydasına bu görevi yapman lazım. O yüzden biz iktidar değişimini kaçınılmaz bir önemde görüyoruz.”

“Cumhurbaşkanı adaylarının netleşmesini bekliyoruz”

Bu ülkenin, bu devletin faydasına nasıl bir yol haritan var bu husus da çok önemli. Biz burada iktidar değişsin yerine kim gelirse gelsin demiyoruz. O yüzden Cumhurbaşkanlığı destek noktasında da biz bütün adayların netleşmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra Türkiye’mizin çıkarına, ülkemizin menfaatine hangi adayın daha doğru olduğuna baktıktan sonra karar vereceğiz ama net olan şey şudur ki, biz Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz. İkinci tura kalırsa Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu destekleriz."

BTP’nin ittifak kararı ne olacak?

“Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak 21 yıldır siyasetin içindeyiz. Çokça seçim atlattık. Seçime gireceğiz ve fikrimizi, inancımızı, düşüncemizi anlatacağız; ittifaklı veya ittifaksız bunu çok kısa zamanda açıklamış olacağız. Biz seçimde olacağız. BTP olarak Türkiye'ye bir şeyler katmak istediğimizi göstereceğiz.”

“Siyasette gençlerin aktif rol alması lazım”

“Türkiye'nin gençleşme ihtiyacını toplumumuza tam olarak anlatacağız. Yani gençlikten kopmuş bir siyaset var, gençlikten kopmuş bir ilerleyiş var. O gençler, o çocuklar yarın bizi yönetecek insanlar. Bizim geleceğimizi şekillendirecek insanlar veya bizim şekillendirdiğimiz gelecekte yaşayacak insanlar. Bizim yaptığımız bazı şeylerin faturasını onlar ödeyecek. Eğer iyi şeyler yaparsak onlar bundan faydalanmış olacak. Dolayısıyla Türkiye'de siyasette gençlerin aktif rol alması lazım, gençlerin karar mercilerinde olması lazım, gençlerin söz hakkı olması lazım. Biz kendi geleceğimizi şekillendirirsek başkalarının yaptıkları yanlışların faturasını ödemek zorunda kalmayacağız. Şu anda size bile sorsam 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz diye, karanlık bir gelecekle karşı karşıyayız. Ben 10 yıl sonrayı kapkaranlık görüyorum, Türk insanı da böyle… Dolayısıyla bizim önümüzü aydınlatmamız lazım. Ben bu farkındalık için uğraşıyorum.”

“Seçimin ikinci tura kalması muhalefet için risk”

“Seçim ilk turda biter mi, ikinci tura gider mi? Eğer muhalefet bütün bileşenleri kucaklamayı başarabilirse seçim birinci turda bitebilir ama başaramazsa ikinci tura kalma ihtimali çok güçlü görünüyor. Şimdi ikinci tura kalan bir seçimde iki şey çok belirleyici olacak. Birincisi Meclis aritmetiği. Meclis’i güçlü bir şekilde eline alan yapı muhtemelen çok daha avantajlı olacak. O yüzden hep cumhurbaşkanının seçimini konuşuyoruz ama Meclis seçimi de en az onun kadar kıymetli ve önemlidir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı sürecinden sonra ülkeyi Meclis ile birlikte yönetmeniz gerekiyor ve kanun çıkarma noktasında elinizin güçlü olması gerekiyor. İkinci olarak da 2. tura kalırsa hali hazırdaki cumhurbaşkanının propaganda gücü doğal olarak güçlü olacak. Bu insan doğasında olan bir şey, toplumların sosyolojik eğilimlerinde olan bir gerçeklik. O yüzden ikinci tur aslında muhalefet açısından risktir.”