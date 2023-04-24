SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN 15 MAYIS OKULLAR TATİL OLACAK MI?

14 Mayıs seçimleri Türkiye’nin 81 ilinde binlerce okulda kurulan sandıklarda gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda yapılacak ve oy sayım ve teslim işlemleri de gece geç saatlere kadar sürecek. 1 Mart Pazar günü yapılan seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil edilmişti. Seçimlerden sonraki Ertesi gün 15 Mayıs, Pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla seçimlerin ertesi günü olan pazartesi günü okulların tatil edileceği tahmin ediliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ