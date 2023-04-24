14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar kadar sandıklarda görevli alacakların durumu merak ediliyor. Sandık görevlisi olarak görev yapacak kişiler başvuru işlemlerine devam ediyor. Hangi sandıkta görev yapacağını ve görev çıkıp çıkmadığını araştıran kişiler sandık görevlisi ne zaman belli olur sorusuna cevap arıyor. 2023 sandık görevlisi sorgulama sayfası araştırılıyor. Peki, sandık görevlisi ücreti ne kadar? 2023 seçimlerine kısa bir süre kala siyasi partilerin sandık hazırlıkları devam ediyor. Oy sayımında görev alacak kişiler hangi sandıkta olacağını merak ediyor. Sandık görevlisi ne zaman belli olur sorusuna cevap aranıyor. 2023 sandık görevlisi sorgulama ekranı yoğun şekilde araştırılıyor. Sandık görevlileri seçimlerdeki çalışmalarından dolayı ödeme alacak.

SANDIK GÖREVLİSİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Seçimlerde görev yapmak isteyenler için sandık görevlisi sonuçlarının ne zaman belli olacağı henüz açıklanmadı. Sonuçların seçime kısa bir süre kala belirlenmesi bekleniyor.

SANDIK GÖREVİ SORGULAMA 2023

Sandık görevi sorgulama işleminin hangi portaldan yapılacağı henüz açıklanmadı. Sonuçların e-Devlet kapısından açılacağı tahmin ediliyor.

https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

2023 seçimlerinde sandık görevlilerinin ne kadar alacağı ile ilgili açıklama yapılmadı. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde sandıkta görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine 130 TL ödeme yapılmıştı. 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için görev başvuruları henüz başlamadı. Dolayısıyla YSK seçimde görev yapacaklar için güncel ücretleri duyurmadı. Gerekli şartları sağlayan ve seçimlerde görev yapanlara ödemeler gerçekleştirilir.

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sandık görevlisi olma şartları daha önceki yıllarda şu şekildeydi: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak Adli sicil kaydı İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler. Türkiye’deki gerçekleşecek 14 Mayıs seçimleri dış basının da gündeminde. Alman siyasetçi Hörstel, Avrupa'yı doğru yola yönlendirecek devlet adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını söyledi.

NASIL OY KULLANACAĞIM?

E-Devlet'ten açıklanan sandık kurullarına giden ve kimliğini ibraza eden kişiler, oy zarfı ve pusulası ile "Evet" ya da "Tercih" mührünü alarak kapalı oy verme kabinine girecek. Oy vermek istediği aday için belirlenmiş alana mührünü basacak seçmenlerin n oy pusulalarını kapalı zarfa koyarak sandığa atacak. Ardından listelere imza atmak zorunlu olacak. Sandık kurulundaki 7 görevliden 5'i siyasi parti temsilcisi olacak. Seçimlerde oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 5'i siyasi parti temsilcisi olmak üzere 7 kişilik sandık kurulu görevli olacak. Seçim günü oy verme süresinin 17.00 itibarıyla dolmasıyla sandık kurulu başkanı tarafından sandıklar açılacak ve oyların sayılmasına başlanacak. Sandık sonuçları, sandık kurulu tarafından tutanak altına alınacak, ilçe ve il birleştirme tutanakları da siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlenecek, birer örnekleri parti temsilcilerine verilecek ve vatandaşların göreceği şekilde de asılacak. SEÇSİS'e girilen veriler doğrudan YSK'ye ulaşacak, eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçları ve ıslak imzalı tutanaklar YSK'nin internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılacak.