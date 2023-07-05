CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi gerektiğini iddia ederek Bolu’dan Ankara’ya yürüyüş başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yürüyüşün başında vatandaştan tepki gördü. Yürüyüş sırasında yanına gelen bir kadının, “Genel Başkana niçin böyle bir şey yapıyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nu yedirmeyiz, hayır!” dediği duyuldu. Öte yandan seçimlerde Erdoğan’a oy vereceğini açıklayan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen de Özcan’ın yürüyüşüne katılıyor.

CHP’den kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partide değişimin her kademe yapılması ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da görevden ayrılması gerektiğini belirterek Bolu’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen yürüyüşünün ilk gününde Özcan, bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Yürüyüş yaptığı sırada yanına gelen bir kadın, yürüyüşüne devam eden Özcan’a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Sizin meclis üyelerinizden onlara oy verenler oldu. Bu yürüyüşü Meclis yapıyor. Değişim mi diyorsunuz? CHP'de meclis üyeleri MHP'ye oy verdi. Bunu düşünerek yapıyorsunuz. Genel Başkana niçin böyle bir şey yapıyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nu yedirmeyiz, hayır! Kılıçdaroğlu istifası, seçim öncesinde Tayyip Erdoğan’a yarar. Siz çalışmadığınız için böyle oldu”

Tanju Özcan’ın korumaları ise tepki gösteren kadına anında müdahale ederek uzaklaştırdı.

'Erdoğan'a oy veren CHP'li' Sevigen de yürüyüşe katılıyor

Seçimlerden önce katıldığı yayında Recep Tayyip Erdoğan'a oyunu vereceğini açıklayan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen de Tanju Özcan'a destek veriyor.

Bir süredir iktidarı destekleyen kanallarda CHP yönetimini eleştiren ve Erdoğan'ı destekleyen Sevigen, CHP'de Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın haksız şekilde mal varlığı edindiğine dair partisi adına suç duyurusunda bulunmuş ve davaya müdahil olmuştu.