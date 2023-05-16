14 Mayıs Pazar günü tüm Türkiye sandığıa giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı. Seçim ikinci tura kalırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49 alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 44 oy aldı.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA GELDİ

İYİ Parti ekonomiyle ilgili konuşmalarının metinlerini yazan Kadıoğlu, "Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum. Daha önce bir partiden iki kere İl Başkanlığı teklifi ve bir başka partiden Kurucu Üyelik teklifi almama rağmen partime sadakat sebebiyle hepsini elimin tersiyle ittim" dedi.

Açıklamasının devamında Kadıoğlu, "Parti kuruluş aşamasında kendine verilen sözlerin yerine getirilmediğini" dile getirdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

İşte o açıklamalar: