Batı dünyası, bu seçimlerin önemli uluslararası sonuçlar doğuracağına dikkat çekerek, cumhurbaşkanlığı koltuğuna kimin oturacağını merakla bekliyor. Kılıçdaroğlu, NATO müttefikleri ile Erdoğan'ın yönetimi altında en kötü seviyesine gerileyen ilişkileri onarma taahhüdünde bulunuyor.

Euronews'e konuşan Arda Tunca, "Türkiye Batı'dan kopuyor, NATO üyesi olsa da Türkiye artık manevi olarak NATO'nun bir parçası değil" şeklinde değerlendirmede bulundu. "Türkiye Rusya ile, Çin ile ve Doğu'daki diğer bazı ülkelerle aynı hizada. Ama ben Türkiye'nin artık Batı dünyasının bir parçası olduğunu, hatta Batı dünyasının bir parçası olmaya çalıştığını göremiyorum" ifadelerini kullanan Tunca, "Yani bu aynı zamanda Türkiye için bir kimlik krizi" dedi.

Bir diğer uzman İlke Toygur ise, "[Erdoğan'ın kazanması halinde] Benim varsayımım, Türkiye'nin daha kesin bir şekilde, işlemsel ilişkilerin hakim olduğu geleneksel bir müttefik değil, genel olarak dostane, öngörülemeyen bir orta güç kategorisine gireceği yönünde" değerlendirmesinde bulundu.

Toygur, "Muhalefet kazanırsa, demokratikleşme, kurumsallaşma ve ülkenin Batı'daki konumunu yeniden kazanması gibi pek çok vaatte bulunacak, ancak parlamento AK Parti hükümetinin kontrolü altında olmaya devam ederse bu pek de kolay olmayacak." dedi.

Hayat pahalılığı krizinden fazlasıyla etkilenen Türkiye'de son verilere göre yüzde 44'e gerileyen enflasyon bir dönem yüzde 86'lara çıkarak ekonominin belini büktü. Erdoğan hükümeti, şubat

ayında meydana gelen ve 11 güney ilini yerle bir eden deprem felaketlerine verdiği yavaş tepki nedeniyle de eleştirilere hedef oldu. Bununla birlikte, Tunca'ya göre seçimin kaybedeni muhalefet oldu.

Hükümet yanlısı basın-yayın organları ve yorumcuların Türkiye'de medya üzerinde baskınlık kurması, güvenilir bilgiye erişimle birlikte parti ve adaylar için adil koşullar oluşturulması açısından eleştiriliyor. Tunca, "Türk halkının güvenilir bilgiye erişimi yok, bu çok açık" dedi.

Toygur, "Özgür medya yoktu, bağımsız yargı yoktu. Devlet kaynakları iktidar lehine kullanılıyordu, [seçim sistemi] sık sık değiştiriliyordu ve tüm bunları göz önünde bulundurursanız, Türkiye'deki seçimlerde anketlerin neden bu kadar iddialı olmadığını biraz daha iyi anlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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