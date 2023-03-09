6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından, afet bölgesine ilişkin merak edilen sorular var. Afetin vurduğu 11 il ve 62 ilçede Yüksek Seçim Kurulu (YSK) heyeti incelemeleri tamamladı. Yapılan incelemelere göre afet bölgesinde seçim yapılmasına engel bir durum yok. Afet bölgesinden ayrılan vatandaşların, nüfus müdürlüklerine giderek nüfus kayıtlarını aldırması gerekiyor.

VEKİL SAYILARINDA DÜŞÜŞ OLMAYACAK

Deprem sonrası 11 ilde seçime yönelik nasıl bir uygulama olacağı tartışıldı. Deprem sonrası evi yıkılan, ağır hasar alan ve şehrini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar için her ihtimal masaya yatırıldı. Deprem nedeniyle şehirlerdeki göç sebebiyle milletvekili sayısı tartışmaları da gündeme geldi. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre Deprem bölgesindeki vekil sayısını düşürmek yerine var olan sayıyı korumaya yönelik adımların atılması bekleniyor. TÜİK tarafından 6 Şubat 2023'te YSK'ya sunulan nüfus sayımına göre milletvekili aday dağılımı gerçekleştirilecek.

SEÇİM TARİHİ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak tarihli AK Parti Grup toplantısında seçim tarihi için 'yeter, söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz" sözleriyle 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Peki, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta olması durumunda seçim süreci nasıl işleyecek? Başkan Erdoğan seçim kararı için 10 Mart'ı işaret etti. Seçim kararı alındıktan sonra 11 Mart'ta seçim kararı Resmi Gazete'de ilan edilecek. 11-17 Mart'ta istifa edecek bürokrat, il ilçe başkanları istifalarını sunacak.17 Mart'a kadar aday müracaatları alınacak. Bu kapsamda daha önce istifa eden il ve ilçe başkanlarına yenileri de eklenecek.

YSK AÇIKLADI: HANGİ İL KAÇ VEKİL ÇIKARIYOR?

YSK'nın illerin çıkaracağı milletvekili sayıları ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 4 ilin 18'den fazla milletvekili çıkaracağı belirtilirken, kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri dikkate alınarak hesaplandığı belirtildi. Peki hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili dağılımı ve son dakika haberinin detayları...

4 İL 18'DEN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından iletilen son nüfus bilgilerine göre, 2023 seçimlerinde illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevrelerine ilişkin kararını açıkladı. Karara göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olarak açıklandı. Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı belirtildi.

HANGİ İL KAÇ TANE MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre İstanbul, Ankara, İzmir,Bursa ve deprem bölgelerindeki milletvekili sayıları belli oldu. Peki, "Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?" 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Elazığ, Şanlıurfa ve Kilis'i etkilemişti. 11 il toplam 98 milletvekilini Meclis'e gönderiyor. YSK, 31 Aralık 2022 nüfus kayıtlarını dikkate aldığından dolayı, depremin etkilediği 11 ilde seçmen ve milletvekili sayısında değişiklik olmadı.

2 İL 2 VEKİL DEĞİŞTİ

YSK açıklamasına göre, Bayburt ve Tunceli daha önceki seçimlerde toplam 4 milletvekilini Meclis'e gönderirken, bu seçimlerde birer milletvekilini Meclis'e gönderecek. Bayburt ve Tunceli'deki vekiller ise Kocaeli ve Sakarya'ya geçti. Böylece Kocaeli 14, Sakarya da 8 milletvekilini Meclis'e gönderecek. İşte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile İstanbul, Ankara, İzmir il il milletvekili sayısı... Adana 15 Adıyaman 5 Afyonkarahisar 6 Ağrı 4 Amasya 3 Ankara 36 Antalya 17 Artvin 2 Aydın 8 Balıkesir 9 Bilecik 2 Bingöl 3 Bitlis 3 Bolu 3 Burdur 3 Bursa 20 Çanakkale 4 Çankırı 2 Çorum 4 Denizli 7 Diyarbakır 12 Edirne 4 Elazığ 5 Erzincan 2 Erzurum 6 Eskişehir 6 Gaziantep 14 Giresun 4 Gümüşhane 2 Hakkari 3 Hatay 11 Isparta 4 Mersin 13 İstanbul 98 İzmir 28 Kars 3 Kastamonu 3 Kayseri 10 Kırklareli 3 Kırşehir 2 Kocaeli 14 Konya 15 Kütahya 5 Malatya 6 Manisa 10 Kahramanmaraş 8 Mardin 6 Muğla 7 Muş 3 Nevşehir 3 Niğde 3 Ordu 6 Rize 3 Sakarya 8 Samsun 9 Siirt 3 Sinop 2 Sivas 5 Tekirdağ 8 Tokat 5 Trabzon 6 Tunceli 1 Şanlıurfa 14 Uşak 3 Van 8 Yozgat 4 Zonguldak 5 Aksaray 4 Bayburt 1 Karaman 3 Kırıkkale 3 Batman 5 Şırnak 4 Ardahan 2 Iğdır 2 Yalova 3 Karabük 3 Kilis 2 Osmaniye 4 Düzce 3