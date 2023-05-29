Paylaşımında, dün sandıkta görevli olduğunu ve herkese yardım etmeye çalıştığını belirten Eroğlu, "Ne yazık ki, artık dayanabileceğim son noktaya geldim. Söz verdiğim insanlara ve iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için çözüm yolları bulmaya gitme kararı aldım. Göç vakti geldiğini hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Bana Gitme Vakti Göründü

Ahsen Eroğlu, geçtiğimiz dönemde Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinmiş ve şu anda Netflix'te yayınlanacak olan Merve Kült filminde başrol oynamaktadır. Seçim sonuçlarının ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, Instagram hesabından "Bana gitme vakti göründü arkadaşlarım yakın zamanda" şeklinde bir mesaj paylaştı. Bu paylaşımıyla sosyal medyada hızla yayılan Eroğlu, daha sonra bir açıklama yaparak bu kararı seçim sonucu aldığını açıkladı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi