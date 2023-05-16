Geçtiğimiz günlerde istifa eden eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde binlerce evin yıkılmasına sebep olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından AHBAP'a çadır satışı yapmasıyla tepki çekmişti.

SEÇİM ÖNCESİ ERDOĞAN KONUŞTU, KINIK İSTİFA ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime sayılı gün kala katıldığı canlı yayında Kerem Kınık' hakkında konuşarak, Kızılay çadır satma işine fiilen giremez. Süratle yanlışı düzeltmesi gerekir. Biz Kızılay'ı çadır üretiminde aktif hale gelmesi için teşvik ettik. Çadır dendiği zaman en ufak sıkıntısının olmaması gerekir." demişti. Konuşmasından sonraki gün Kınık istifa etti.

SEÇİM SONRASI İMALI PAYLAŞIM

Seçim sonuçlarının ardından Kerem Kınık sosyal medya üzerinden imalı bir paylaşımda bulundu. Twitter'dan gülen bir fotoğrafını yayınlayan Kınık, paylaşımına da "Bye bye happiness" şarkısını ekledi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ