2023 Seçim Sonuçları 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları. 28 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları çok merak ediliyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları ile karşınızda olacağız. Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlandığı andan itibaren sonuçları bu sayfadan izleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2. Tur CANLI | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları

YSK tarafından yasağın kalkması bekleniyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren sayfamızdan takip edebilirsiniz.

28 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları 2. Tur CANLI Anka Haber Ajansı

Ve 2023 seçim sonucu çok büyük merakla bekleniyor. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları

Seçim Sonuçları 2. Tur CANLI olarak Anka Haber Ajansı verilerini paylaşmak istiyoruz. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Hangi aday önde? Anka Haber Ajansı'na göre sandıkların %24,81'i açıldı.

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. turu kapsamında sandık başındaydı. Oy kullanma işlemleri yurt genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. YSK'nın izin vermesinden sonra sonuçlar hızla açıklanacak.