Seçim sonrası dolar yükselecek mi? internet üzerinden aratılan konuların başında geliyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştı.Milyonlarca vatandaş ülkenin ekonomisini yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlandıktan sonra, dolar ne olacağı hakkında ekonomistler açıklamalarda bulunuyor. Peki dolar seçim sonrası yükselecek mi? İşte detaylar...

SEÇİM SONRASI DOLAR NE OLACAK?

Ünlü ekonomist ve piyasa analisti Selçuk Geçer, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından dolar kurunda beklediği rakamı açıkladı. Geçer, YouTube hesabından yayınladığı bir videoyla seçim sonrası döviz kurularındaki hareketliliği değerlendirdi. Geçer, doların Türk lirası karşısında 35 TL'yi görebileceğini belirtti.

Seçimlere 4 gün kala dolar, euro ve altın gibi önemli dövizlerin yükseliş trendinde olduğu bilgisi de paylaşıldı. Güne 19,86 TL'den başlayan dolar 19,86 TL'de seyrederken, euro 21,43 TL'den başlayarak 21,45 TL'ye, sterlin 24,73 TL'den başlayarak 24,79 TL'ye, Japon yeni ise 14,37 TL'den başlayarak 14,39 TL'ye yükseldi.

MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU: SEÇİMİ DEĞİL...

Ekonomi uzmanı İslam Memiş, Haziran ayına yönelik döviz ve ekonomiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, işine odaklananlara seçimleri bir kenara bırakmalarını ve Haziran ayına dikkat etmelerini önerdi. "Bu trende büyük bir sürpriz var" ifadesini kullanan Memiş, Haziran ayında dolar endeksinin (dxy) düşüşe geçeceğini ve hedefin 92-94 seviyeleri olduğunu belirtti. Ayrıca, 2024 yılında doların uluslararası piyasalardaki değer kaybının devam edeceğini ve 70 seviyelerine gerileyebileceğini tahmin etti.

Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı yapmayacağını ve hatta faiz indirimine hazırlık yaptığını dile getirdi. Bu durumun doların uluslararası piyasalardaki değer kaybını tetikleyeceğini ve dolar karşısında diğer varlıkların yükselişe geçebileceğini vurguladı.

MERKEZ BANKASI NET REZERVİ 21 YIL SONRA EKSİYİ GÖRDÜ

Merkez Bankası'nın yayımladığı Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, seçimin ilk turundan sonraki haftada altın ve döviz rezervlerinde düşüş yaşandığı belirlendi. Altın rezervleri 1 milyar 547 milyon dolar azalarak 42 milyar 765 milyon dolara geriledi. Toplam döviz rezervleri ise 1 milyar 990 milyon dolarlık düşüşle 58 milyar 825 milyon dolara indi.

Bu düşüşle birlikte, Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 3 milyar 537 milyon dolar azalarak 101 milyar 590 milyon dolara düştü. Seçim öncesindeki haftada da toplam rezervlerin 9 milyar 5 milyon dolar azaldığı gözlemlendi. Böylece, iki haftada Merkez Bankası'nın rezervleri toplamda 12 milyar 542 milyon dolar azalmış oldu.

Swap hariç net rezervler de dikkate alındığında, bu rakam -60.3 milyar dolar seviyesine geriledi. Önceki hafta ise bu rakam 57.8 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Swap dahil net rezervler ise -0.2 milyar dolara düştü.