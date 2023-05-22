Muhalefetin seçimi kazanması durumunda dolar/TL kuruna dair görüşler ikiye ayrılmaktadır. Bir görüşe göre, seçim sonucu ne olursa olsun Türk Lirası zayıflayacak. Diğer görüş ise muhalefetin kazanması durumunda zayıflamanın sınırlı olacağını hatta Türk Lirası'nın güçlenebileceğini belirtmektedir. Bu nedenle, farklı analistler ve ekonomi uzmanları arasında dolar/TL kurunun muhalefetin seçimi kazanması durumunda nasıl etkileneceği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.

HSBC

Britanya merkezli çokuluslu banka HSBC, dolar/TL beklentisini 6 Nisan tarihli raporunda yukarı çekti. Daha önce yılın ikinci çeyreği için 19,5 tahminini 20 seviyesine çıkardı. Üçüncü çeyreğin sonu itibariyle bankanın dolar/TL beklentisi 20’den 23’e yükseldi. Yıl sonu beklentisiyse 21’den 24’e çıkarıldı. Bankaya göre, seçim sonucu ne olursa olsun TL değer kaybedecek.

Morgan Stanley

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, seçimleri kim kazanırsa kazansın ilk aşamada dolar/TL için artış öngördü. Bankanın 5 Nisan’da paylaştığı tahminlere göre, cumhurbaşkanlığı ve Meclis çoğunluğunun farklı partilerde olması durumunda dolar/TL haziranda hızlıca 25 seviyesine yükselecek ve seneyi 27 seviyesinden kapatacak. AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zaferindeyse dolar/TL ilk etapta yatay bir şekilde yükselecek ancak seneyi yine 27 seviyesinden kapatacak. Muhalefetin kazanması durumunda ilk etapta dolar/TL’de 24’e varan bir artış bekleniyor. Daha sonra artış hızı yavaşlayacak ve 2023 sonu seviye 25 olacak.

Raporda muhalefetin kazanması halinde üç çeyreklik daralmanın ardından 2024 ikinci yarısından sonra hızlı bir toparlanma öngörüldü.

Wells Fargo

ABD’li finans ve bankacılık şirketi Wells Fargo, millet ittifakının seçimleri kazanması durumunda 2024’ün ortasına kadar dolar/TL’nin 14’e düşmesini bekliyor.Şirkete göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçimi kazanırsa da dolar/TL aynı döneme kadar 20 seviyesinde olacak.

Banka, bu tahminini 9 Mart’ta duyurdu.Standard Chartered Britanya merkezli bankacılık devi Standard Chartered, seçimleri Erdoğan’ın kazanması ve mevcut ekonomi politikalarını devam ettirmesi durumunda dolar/TL’nin 36 seviyesine çıkabileceğini öngörmüştü.

Seçim sonucunda geleneksel ekonomi politikalarına dönüş halindeyse dolar için yıl sonu 20 TL tahmini yapılmıştı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ