Pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesinde piyasaların durumu herkesin kafasında soru işaretleri bırakıyor. Seçimlerin sonucu ne olursa olsun, borsanın tepkisi ne yönde olacak? Yabancı yatırımcılar seçim öncesi ne düşünüyor? Ve belki de en önemlisi, BIST 100 Endeksi'nin teknik analizi ne diyor? İşte bu soruların yanıtlarını aradığımız bir haberle karşınızdayız. Bu haber, seçimler öncesi ve sonrası piyasaların nereye yöneleceği konusunda bilgi sahibi olmanızı sağlayacak.

Seçimlere Sayılı Günler Kala Piyasalar Ne Durumda?

Pazar günü gerçekleştirilecek olan genel seçimler öncesinde piyasaların da nabzı hızlanmış durumda. Geçmişte genel seçimler sonrası belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla borsanın genellikle yükselişe geçtiği hatırlatılıyor. Ancak yabancı yatırımcı girişi ve genel piyasa eğilimi konusunda durum biraz daha farklı.

Yabancı Yatırımcılar Seçim Öncesi Ne Yapıyor?

Son günlerde yabancı girişinin olduğu konuşulsa da bu işlemlerin boyutu geçmişe kıyasla oldukça düşük. İşlem yapan yabancıların büyük bölümünün kısa vadeli işlem yapanlar olduğu belirtiliyor.

Seçimler Sonrası Borsa Nasıl Bir Yol İzler?

Geçmiş genel seçimler incelendiğinde, borsanın çoğunlukla seçim sonrası ilk tepkisinin yükseliş olduğu görülüyor. Ancak bu yükselişin uzun soluklu olduğunu iddia etmek pek mümkün değil. İkinci tur seçimlerin belirsizliği, piyasaları daha hareketli bir sürece sokabilir.

BIST 100 Endeksi'nin Teknik Görünümü Ne Diyor?

BIST 100 Endeksi'nin bir önceki haftayı yükseliş trendinin altında tamamlaması teknik açıdan olumsuz bir tablo çiziyor. Eğer bu durum değişmez ve endeks bu kritik bölgenin altında kalırsa, önemli bir düşüş riski ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu durum, piyasaların ve yatırımcıların seçimlerden çıkacak sonuçları büyük bir merakla beklediğini gösteriyor.

Yenigün Haber Merkezi