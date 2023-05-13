Dünyaca ünlü Astrolog Michaela Astro, iş dünyası, magazin ve siyasi hayatın önemli isimlerine danışmanlık yapmaya devam ediyor. Yaptığı doğru öngörülerle dikkatleri çeken Michaela Astro, bu kez elindeki paraya değer katmak isteyen herkese altın uyarı yaptı. Seçimler sonrasında para yatırımcısı en büyük kazancı altından elde edecek ifadesini kullandı. Seçim sonrası altın zirvenin zirvesine çıkacak ve yatırımcısının yüzünü güldürecek vurgusunu yaptı. Magazin dünyasındaki birçok danışanının elinde paha eden taşınır ve taşınmazlarını satıp altına yatırdığını sözlerine ekledi.