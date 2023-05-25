28 Mayıs seçimi sonrası altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne? Detaylar haberimizde…

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği vatandaşların merak ettiği konulardan birinin başında geliyor. Peki, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası altın fiyatları nasıl olacak?

Yılın İkinci Yarısında Altının Ons Fiyatında Artış Yaşanabilir

Altın fiyatları ile ilgili ekonomist Tunç Şatıroğlu, seçim sonrasında ons altında beklentisinin yüksek olduğunu belirterek, özellikle yılın ikinci yarısında altının ons fiyatında yükseliş yaşanabileceğini söyledi.

Seçime Değil Haziran'a Odaklanın

Seçime değil, Haziran’a odaklanın diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haziran ayını işaret ederek, “dolar karşısında her şeyin yükseleceği bir süreç’ açıklamasında bulundu. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için, ABD Merkez Bankası (FED) para politikası dolayısıyla altın fiyatlarını da etkileyebilir. ANZ analistleri ise, ons altın için 2023 yıl sonu tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, 2050 dolar/ons seviyesinden 2100 dolara çıkardılar.

Altın Fiyatları

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın alış: 1.252,32

Gram altın satış: 1.252,56

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın alış: 2.291,00

Çeyrek altın satış: 2.352,00

Yarım Altın Ne Kadar?

Yarım altın alış: 4.597,00

Yarım altın satış: 4.732,00

Tam Altın Ne Kadar?

Tam altın alış: 9.151,00

Tam altın satış: 9.393,00

Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Cumhuriyet altını alış: 9.322,00

Cumhuriyet altını satış: 9.564,00

Ata Altın Ne Kadar?

Ata altın alış: 9.446,00

Ata altın satış: 9.649,00

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