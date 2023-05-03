Seçim günü yaklaştıkça gerilimde git gide artıyor. Bunun sebebi siyasilerin tutumları ve açıklamarı ne yazık ki. Halkı kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı dil Türkiye'yi kaosa sürükler. Burada siyasilere büyük iş düşüyor. Nitekim bu konuyla alakalı CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Bu kirli dile son verilsin. Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil" demişti.

Benzer bir açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den gelmiş ve 14 Mayıs'ta Millet İttifakı kazandığında darbe olacağına yönelik iddialara "hadi oradan" diyerek yanıt vererek "Seçime gidiyoruz, savaşa değil." ifadelerini kullanmıştı.

İşte bu açıklamalara rağmen Edirne’nin Saraçlar Caddesi’nde Yeşil Sol Parti standına saldırı düzenlendiği öğrenildi. Söz konusu saldırıda, 1 kişi kesici aletle yaralandı ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri kapsamında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin seçim standının bulunduğu Saraçlar Caddesi’nde gerçekleşti. Edirne'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde, Yeşil Sol Parti standını kuran partililer ile standın kaldırılmasını isteyen grup arasında yaşanan arbede sırasında 1 kişi kesici aletle yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yeşil Sol Parti standına giden bir grup standın kaldırmasını istedi. Parti üyelerinin itirazı sonucu iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Grup, mağazaların bulunduğu cadde üzerinde yaşanan kavga nedeniyle vatandaşların panik içerisinde kaçıştığı olayda standın kaldırılmasını istedi. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay sonrası Yeşil Sol Parti üyeleri, standı kurdukları yerden kaldırdı.