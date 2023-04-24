14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dair son anketini paylaşan ORC Araştırma'nın sonuçlarında son günlerde oy oranlarının düştüğü belirtilen Muharrem İnce'nin yükselişi dikkatlerden kaçmadı. Ancak anketlerde seçimin daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçeceği görünsede İnce ve Oğan'ın seçime kısa süre kala oylarının daha da eriyeceği belirtiiyor.

Sosyal medyadaki yorumlardan birinde şöyle deniyor. Daha 3 hafta var ve millet ittifaki mega kampanyası bugün itibariyle başlayacak. Seçim ilk turda biter gibi duruyor. Mega kampanya başladığında Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a atılan oyların boşa gideceği hissi seçmenin bir kısmını Kılıçdaroğlu ya da Erdoğan'a yönlendirecektir.

ORC Araştırma, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dair son anketini paylaştı.

19-22 Nisan tarihleri arasında 29 ilde 3 bin 920 katılımcıyla yüz yüze yapılan anketler hata payı artı-eksi yüzde 1.8 olarak paylaşıldı.

Ankete göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldıkları oy oranları şöyle oldu:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,3

Erdoğan: Yüzde 42,4

İnce: Yüzde 6,1

Oğan: Yüzde 2,2

ORC Araştırma'nın anketine göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan 7,1 puan fazla oy alırken 0.7 puan farkla seçim 2. tura kalıyor. Milletvekili seçimlerinde ise en yüksek oyu AKP alıyor.

ORC, anket katılımcılarına, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye de sordu. 29 ilde 3 bin 920 kişi ile yapılan araştırmada en yüksek oyu alan parti AKP oldu. Partilere göre katılımcıların verdiği oyların oranları şöyle:

AKP: Yüzde 32,8

CHP: Yüzde 28,6

İYİP: Yüzde 15,1

Yeşil Sol Parti: Yüzde 9,3

MHP: Yüzde 6,3