Bu çerçevede İstanbul Havalimanında da oy verme işlemi perşembe sabah saat 08 itibariyle başladı. Dış temsilciliklerde de dün başlayan oy verme işlemi 9 Mayıs günü saat 17’ye kadar devam edecek. Gümrüklerde oy kullanma işlemine ilgi büyük oldu.

Öte yandan Gümrüklerde 4 bin 671 sandık kurulduğu öğrenildi. Yurt dışında oy kullanacak seçmen sayısı da 3 milyon 416 bin 98 olarak açıklandı. Yurt dışında ilk kez 277 bin 646 kişide ilk kez oy kullanacak. Yurt dışında oy kullanma süresi de yerel saatlere göre 08 ile 17.00 arasında olacak. Seçmen Türkiye'den aldığı nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı gibi kimliğini belirten bir evrakla oyunu kullanabilecek.

Bu çerçevede İstanbul Havalimanının dış hatlar terminalinde, geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana sandıklar konuldu. Oy verme işleminde önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yemin edilmesinin ardından sandık kurulu üyeleri zarf pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde dış hatlar gidiş terminaline 6 numaralı kapının yakınına kurulan sandıkların başında sıraya girdi. Pasaport ve kimliklerini ibraz eden vatandaşlar, oylarını kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda oyunu ilk kullanan, Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan Ferhat Kopuz oldu. Kopuz yakınlarını ve ülkesini ziyaret için Türkiye'ye geldiğini söyledi

Gümrük kapılarında 27 Nisan Perşembe saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri Türkiye’de seçiminin bitiş tarihi olan 14 Mayıs günü saat 17.00’ kadar sürecek.