Basın açıklaması yapan BTP Genel Başkan Yardımcısı Lütfullah Önder Yüksek Seçim Kurulu’nun Erdoğan yeniden aday olabilir kararının ardından yargı bağımsızlığının yeniden tartışmalı hale geldiğini söyledi. “Yargı bağımsızlığı şüpheli ise yargı bağımsızlığı tartışmalı hale geldiyse, seçim güvenliğini nasıl sağlayacağız?” sorusunu soran Önder, “İşte bu konuda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında ortak aday çıkaran Millet İttifakı’na ciddi görevler düşmektedir. Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak Millet İttifakı’na seçim güvenliğini sağlamaya yönelik bir yol haritası teklifinde bulunmak ve çağrıda bulunmak istiyoruz” dedi. BTP Genel Başkan Yardımcısı Önder’in Millet İttifakı’na yaptığı 6 maddelik seçim güvenliği tavsiyesi şu şekilde;

1-Öncelikle Millet İttifakı her sandığın başında eğitilmiş sandık görevlileri belirlemeli. Son anda görevinin başında olamayan ya da gitmeyen sandık görevlileri olduğunu geçmiş seçimlerden biliyoruz. Bu nedenle hepsini yedeklemeli, ilçe düzeyinde yedek sandık görevlileri belirlemeli.

2- Seçim gecesi Millet İttifakı kamuoyuyla, basın kuruluşlarıyla anlık veri aktarımı yapacak altyapıyı kurmalıdır. Anadolu Ajansı'nın ve Yüksek Seçim Kurulu’nun verilerine ülkeyi mahkum etmemeli, kendi eline ulaşan sonuçları anında kamuoyuyla paylaşabilecek altyapıyı kurmalıdır.

3- Her bir oyu sandık ilçe, il ve Türkiye geneli Yüksek Seçim Kurulu sonuçlarıyla karşılaştıracak bir yazılım altyapısını oluşturmalıdır.

4 - Bu karşılaştırma neticesinde Millet İttifakı’nın eline ulaşan veriyle Yüksek Seçim Kurulu’nun sisteme yüklediği veri arasında bir farklılık tespit edildiğinde anında itiraz edebilecek görevlendirmeleri yapmalıdır.

5 - Bu planlamanın sahada uygulanabilmesi için sahada bu planı takip edecek, denetleyecek görevlendirmeler ve mekanizmalar oluşturmalıdır.

6- İktidarın değişmesini isteyen bütün siyasi partilerle işbirliği yapmalıdır. Bu konuda Bağımsız Türkiye Partisi olarak biz 20 yıllık bir siyasi partiyiz, birçok seçim geçirdik, çok ciddi tecrübelerimiz var. Biz katkı sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha bu vesileyle ifade etmek istiyoruz. Ama bütün bunları toparlayacak olan, çalışma yapacak olan, sorumluluk üstlenmesi gereken, organizasyon yapması gereken diğer Millet İttifakı’dır.

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