Yavaşlayın: Özellikle hızlı bir bilgi akışının olduğu platformlarda, bir bilgiyi paylaşmadan önce birkaç saniye daha üzerinde düşünmek faydalı olacaktır. Bilginin doğruluğunu kontrol etmek için bu süreyi kullanabilirsiniz. İşte dişil enerjinizi yükseltmenin yolları

Sık sık teyit edin: Seçim gibi kritik zamanlarda yayılan her bilgi olağan şüphelidir. Doğrulama platformlarına başvurmak, resmi hesapları kontrol etmek ve güvendiğiniz haber kuruluşlarına başvurmak büyük önem taşır.

Haberi haberciden alın: Haber kuruluşlarının resmi ve güvenilir olması gerektiğini unutmayın. Yüksek takipçi sayısı olan veya ücretli mavi tik almış bir Twitter hesabı, haber kuruluşu niteliği kazanmaz.

Resmi kurumların açıklamalarını takip edin: Seçim günü ve gecesi gibi kritik zamanlarda tarafların yaptığı resmî açıklamaları takip edip haberi ilk ağızdan almak önemlidir.

Twitter’da ‘Takip edilenler’ akışından çıkmayın: Twitter’ın iki farklı akışı vardır: “Sana özel” ve “Takip edilenler”. Seçim günü gibi kritik zamanlarda "Takip edilenler" akışını kullanmanız, yanıltıcı bilgilerden uzak durmanıza yardımcı olacaktır.

Gözünüzün gördüğünü, kulağınızın duyduğunu dahi sorgulayın: Yanıltıcı ve manipülatif görsel ve seslerin, yapay zekâ marifetiyle oluşturulabileceğini unutmayın. Teyit edilmemiş hiçbir materyali paylaşmamak önemlidir.

Kapalı mesajlaşma platformlarında dikkatli olun: WhatsApp ve Telegram gibi platformlar, yanlış bilginin hızla yayılmasına olanak sağlayabilir. Bu nedenle bu platformlarda paylaşılan bilgileri de teyit etmek önemlidir.

İçerik paylaşırken dikkatli olun: Kişisel sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız her bilgi, başkalarının yanıltılmasına yol açabilir. Bu nedenle, doğruluğunu kontrol etmediğiniz bir bilgiyi paylaşmamakta fayda vardır.

Etiketlere dikkat edin: Özellikle Twitter gibi platformlarda, yanıltıcı bilgi içerebilecek etiketlerin altında yer almak yerine, güvenilir ve doğrulanmış kaynakları tercih etmek önemlidir.

Bilgiyi doğrulamak için birden fazla kaynak kullanın: Bir bilgiyi paylaşmadan önce, bunu farklı güvenilir kaynaklardan doğrulamaya çalışın. Tek bir kaynağa dayanmak, yanıltıcı bilgiye kapılma riskini artırabilir.

Sosyal medya platformlarının özelliklerini iyi kullanın: Twitter, Facebook, Instagram gibi platformların yanıltıcı bilgiyi sınırlamak için özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerin farkında olmak ve onları kullanmak, yanıltıcı bilgiye karşı etkili bir savunma oluşturabilir.