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Yavaşlayın: Özellikle hızlı bir bilgi akışının olduğu platformlarda, bir bilgiyi paylaşmadan önce birkaç saniye daha üzerinde düşünmek faydalı olacaktır. Bilginin doğruluğunu kontrol etmek için bu süreyi kullanabilirsiniz.
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Sık sık teyit edin: Seçim gibi kritik zamanlarda yayılan her bilgi olağan şüphelidir. Doğrulama platformlarına başvurmak, resmi hesapları kontrol etmek ve güvendiğiniz haber kuruluşlarına başvurmak büyük önem taşır.
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Haberi haberciden alın: Haber kuruluşlarının resmi ve güvenilir olması gerektiğini unutmayın. Yüksek takipçi sayısı olan veya ücretli mavi tik almış bir Twitter hesabı, haber kuruluşu niteliği kazanmaz.
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Resmi kurumların açıklamalarını takip edin: Seçim günü ve gecesi gibi kritik zamanlarda tarafların yaptığı resmî açıklamaları takip edip haberi ilk ağızdan almak önemlidir.
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Twitter’da ‘Takip edilenler’ akışından çıkmayın: Twitter’ın iki farklı akışı vardır: “Sana özel” ve “Takip edilenler”. Seçim günü gibi kritik zamanlarda "Takip edilenler" akışını kullanmanız, yanıltıcı bilgilerden uzak durmanıza yardımcı olacaktır.
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Gözünüzün gördüğünü, kulağınızın duyduğunu dahi sorgulayın: Yanıltıcı ve manipülatif görsel ve seslerin, yapay zekâ marifetiyle oluşturulabileceğini unutmayın. Teyit edilmemiş hiçbir materyali paylaşmamak önemlidir.
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Kapalı mesajlaşma platformlarında dikkatli olun: WhatsApp ve Telegram gibi platformlar, yanlış bilginin hızla yayılmasına olanak sağlayabilir. Bu nedenle bu platformlarda paylaşılan bilgileri de teyit etmek önemlidir.
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İçerik paylaşırken dikkatli olun: Kişisel sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız her bilgi, başkalarının yanıltılmasına yol açabilir. Bu nedenle, doğruluğunu kontrol etmediğiniz bir bilgiyi paylaşmamakta fayda vardır.
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Etiketlere dikkat edin: Özellikle Twitter gibi platformlarda, yanıltıcı bilgi içerebilecek etiketlerin altında yer almak yerine, güvenilir ve doğrulanmış kaynakları tercih etmek önemlidir.
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Bilgiyi doğrulamak için birden fazla kaynak kullanın: Bir bilgiyi paylaşmadan önce, bunu farklı güvenilir kaynaklardan doğrulamaya çalışın. Tek bir kaynağa dayanmak, yanıltıcı bilgiye kapılma riskini artırabilir.
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Sosyal medya platformlarının özelliklerini iyi kullanın: Twitter, Facebook, Instagram gibi platformların yanıltıcı bilgiyi sınırlamak için özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerin farkında olmak ve onları kullanmak, yanıltıcı bilgiye karşı etkili bir savunma oluşturabilir.
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Yanıltıcı bilgiye karşı dikkatli olun: Seçimler gibi hassas dönemlerde, yanıltıcı bilginin yayılma hızı normal zamanlara göre daha yüksek olabilir. Bu nedenle, sosyal medyada karşılaştığınız her bilgiyi dikkatle değerlendirmeli ve doğruluğunu kontrol etmelisiniz.
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