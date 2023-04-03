14 MAYIS SEÇİMLERİNDE DÜĞÜN YAPILIR MI?

Resmi Gazete'de yayınlanan ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre, seçim günü düğünler, saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

SEÇİM GÜNÜ DAVUL, ZURNA, MÜZİK ÇALINIR MI?

Başkalarını rahatsız edecek kadar yüksek sesle müzik dinlemenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yalnızca seçim günü değil her zaman cezası bulunmaktadır. Düğünlerde ise yüksek sesle müziğe belirli bir saate kadar izin verilmektedir. Seçim günü düğün yapacak olan kişiler, saat 18.00'den sonra düğün için müzik çalabilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ