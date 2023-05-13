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BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.

Seçim günü zincir marketler; BİM , A101 , ŞOK, Migros , CarrefourSA açık olacak. Marketlerin her zamanki saatlerinde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor

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