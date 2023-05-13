SEÇİM GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Türk Kahvesinin Faydaları: Keyif Veren Bir Lezzetin Sağlığa Etkileri Türk Kahvesinin Faydaları: Keyif Veren Bir Lezzetin Sağlığa Etkileri

Seçim günü zincir marketler; BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA açık olacak. Marketlerin her zamanki saatlerinde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor

A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 

A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.

BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ