Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Seçimin ertesi günü 29 Mayıs bankalar açık mı? Sorusu, kullanıcılar tarafından arama motorlarında sorgulatılmaya devam ediliyor.

29 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Seçimin ertesi günü olan 29 Mayıs Pazartesi, herhangi bir resmi tatil olmadığı için bankalar tam gün hizmet verecektir. Bu tarihte bankalar kapalı olmayacak ve normal çalışma saatleri içinde faaliyet gösterecektir. 29 Mayıs Pazartesi günü okullarda ise eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Yurt dışında bulunan vatandaşlar ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy kullanabileceklerdir.