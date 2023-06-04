Kartal’da, her ayın ilk Cumartesi günü, kent sorunlarının hızlı tespiti ve çözümü için yapılan Muhtarlar Toplantısı’nın 157’ncisi Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde gerçekleştirildi.

Sandığa katılımın ilçede yüksek olduğuna dikkat çeken Yüksel,“ Bu komşularımızın demokrasiyi içselleştirdiğini gösteriyor. Seçim süreci artık geride kalmıştır. 28 Mayıs’tan sonra, şimdi halkımıza hep beraber hizmet zamanıdır ”dedi.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıya, Başkan Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Başkan Yardımcıları ve Kartal’ın mahalle muhtarları katıldı.

“Kartallılar Demokratik Olgunlukla sandıklara Sahip Çıktı”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Gökhan Yüksel, bir seçim döneminin daha geride kaldığını, kartallıların demokratik olgunlukla sandıklara sahip çıktığına dikkat çekerek Kartal’da muhtarlar önceliğinde, seçimlerin olabildiğince sakin ve tarafların birbirine saygı çevresinde gerçekleştiğini ifade ederek tüm kartallılara ve mahalle muhtarlarına teşekkür etti ve sözlerine şöyle devam etti;

“Tüm Kartal halkına ve sizlere sağduyusu için teşekkürlerimi sunuyorum. Sandığa katılım, ilçemizde gayet yüksekti. Yüzde 90’a yakın bir katılım sağlandı. Bu komşularımızın demokrasiyi içselleştirdiğini gösteriyor. Seçim süreci artık geride kalmıştır. 28 Mayıs’tan sonra, şimdi halkımıza hep beraber hizmet zamanıdır.”

“Büyük Projelerde Sona Geldik”

Konuşmasının devamında, Kartal’daki projelerde artık sona yaklaşıldığına dikkat çeken Başkan Gökhan Yüksel, “Projelerimizde sona yaklaştık. Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi bu projelerden biri. Açılışından sonra, Kartal’ın kültür-sanat hayatında yeni bir cazibe merkezi olacak. Aynı zamanda, Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’ndaki Cevizli Yaşam Merkezi. Burası da bizler için çok önemli. Komşularımızın ihtiyaçlarını hep beraber karşılamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Toplantının devamında, muhtarlar mahallelerindeki sorunları ve talepleri Başkan Gökhan Yüksel’e ve belediye yönetimine aktardı. Muhtarların, sorun ve taleplerini not alan Başkan Gökhan Yüksel, çözümler için en kısa sürede harekete geçeceklerini ifade etti.