Aile dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un, 28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından sette meşale yakarak kutlama yaptığı iddiası sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Ancak Tatlıtuğ, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla bu iddiayı yalanladı.

"O Meşaleyi Sezon Finali İçin Yaktım"

Paylaşımında, "27 Mayıs Cumartesi günü Aile dizisinin 13. bölüm sezon finali kutlaması için yakıldı o meşaleler. Yeni sezonda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın" ifadelerine yer verdi. Bu şekilde iddiayı reddederek, meşale yakmanın dizinin sezon finali kutlaması için yapıldığını belirtti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi