Türkiye'de meyve ve sebze fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı. Özellikle kamuoyunu meşgul eden patates ve soğanın fiyatları, yeni mahsullerin piyasaya girmesiyle birlikte dip seviyelere geriledi. Patates, Nisan ayında 15 liraya kadar yükselirken, yeni dönemde 8 liraya kadar geriledi. Benzer şekilde, Nisan ayında 30 lirayı bulan soğanın fiyatı 7 liraya kadar düştü. Bunun yanı sıra, çarliston biber, kabak, patlıcan, salatalık gibi diğer sebzelerin fiyatlarında da önemli düşüşler yaşandı.

Yeşilliklerin fiyatı ise 5 liraya kadar düştü. Meyve grubunda da, turfanda ürünler dışında fiyatlar genel olarak normal seyrediyor. Türkiye'de meyve ve sebze fiyatları geçen aya göre önemli ölçüde düştü.

Patates ve soğan fiyatları, yeni mahsullerin piyasaya girmesiyle birlikte ciddi bir gerileme yaşadı. Nisan ayının ortasında 30 lirayı bulan soğanın fiyatı, pazarda 7 liraya, marketlerde ise 8-10 liraya kadar düştü. Patates fiyatı, aynı dönemde 15 liraya kadar çıktıktan sonra 8 liraya geriledi. Diğer sebzelerde de fiyat düşüşleri gözlendi.

Çarliston biber 30 liradan 11 liraya, kabak 25 liradan 10 liraya, patlıcan 20 liradan 12 liraya, salatalık ise 25 liradan 11 liraya düştü. Yeşilliklerin fiyatı da 5 liraya kadar geriledi. Meyve grubunda ise turfanda ürünler dışında fiyatlar genel olarak normal seyrediyor.

GEÇEN AYA GÖRE YARI YARIYA DÜŞTÜ

Havaların ısınması ve Anadolu’dan gelen yeni mahsul ürünler meyve ve sebze fiyatlarını ciddi şekilde düşürdü. Sektör temsilcileri “Ürün var, vatandaş telaş etmesin, pazarda satışlar da iyi, kimse zam beklemesin” diyor. Meyve ve sebze fiyatları geçen aya göre neredeyse yarı yarıya düştü. Özellikle kamuoyunu meşgul eden patates ve soğanın fiyatı dip seviyelere geldi. Nisan ayının ortasında 30 lirayı gören soğan, yeni mahsullerin piyasaya girmesiyle; pazarda 7 liraya, marketlerde ise 8-10 liraya kadar geriledi. Ayrıca tezgahlara taze ve yeni ürün ürünler geldi. Aynı şekilde aynı dönemde 15 liraya kadar çıkan patatesin fiyatı 8 lirayı gördü.

MEYVE FİYATLARI DA GERİLEDİ

Geçen aya göre çarliston biber 30 liradan 11 liraya, kabak 25 liradan 10 liraya, patlıcan 20 liradan 12 liraya, salatalık ise 25 liradan 11 liraya düştü. Maydanoz, roka, dereotu gibi yeşilliklerin fiyatı ise 5 liraya kadar düştü. Aynı şekilde meyve grubunda da fiyat düşüşleri yaşanıyor. Turfanda ürünler dışında fiyatlar normal seyrediyor.