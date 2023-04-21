Kur, faiz ve enflasyon üçgeninde tüketiciler yatırım aracı olarak otomobili tercih etmeye devam ederken, seçim belirsizliğinin etkisiyle fiyatlarda yukarı doğru bir seyir olduğunu açıklayan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Fiyatlardaki artış seçim belirsizliği, yaz aylarının yaklaşması, bayram gibi etkenlerle devam ediyor; ilk 3 ayda artış yüzde 15 seviyesinde. İkinci el araç pazarı gelişime açık ancak tüketicinin önünde kredi engeli var. İkinci el araç satışlarında grafiklere bakıldığında 2015 yılında satılan her sıfır kilometre araç başına 5,6 araç düşerken, 2022 yılında 11’e ulaştığını görüyoruz. Bu yılın sonuna kadar 7,5 milyonluk ikinci el araç, 900 binlik sıfır kilometre araç satışı öngörüsünü paylaşabiliriz. Seçimin ardından yaz aylarına kadar olan süreçte fiyatların yüzde 20 kadar artışıyla karşılaşabiliriz. Zira tüketici seçim sonrasında kurun yüzde 15 artacağını düşünüyor ve ÖTV vaatleri de etkisiz kalıyor.” dedi.

Yılın ilk çeyreğine oldukça hareketli bir giriş yapan ikinci el otomobil pazarı, ODMD verilerinde paylaşılan sıfır kilometre araç satış rakamlarına karşın nihai tüketicinin bu otomobillere ulaşmakta güçlük çekmesi nedeniyle güçlü bir alternatif olmaya devam ediyor. Yılın ilk üç ayında satışlar artarken, aynı şekilde fiyatların da yukarı doğru seyri dikkat çekiyor.

300 ile 500 bin TL arasındaki otomobiller revaçta

Alım gücünün geçtiğimiz yıllara oranla daha düşük olduğu 2023 yılında tüketicilerin en çok 300 ile 500 bin TL aralığındaki araçlara ilgi gösterdiğini ileten Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Sıfır kilometreye eşdeğer, düşük kilometreli, 1-2 yaşındaki otomobiller de tüketicilerin tercih sebebi oluyor. Ancak tüketicinin önünde kredi konusunda engeller var, vadeler düşük, faizler yüksek, kasko değer listesiyle aracın piyasa değeri örtüşmeyebiliyor.” ifadelerine yer verdi.

“Kredi imkanları esnetildiği ve genişletildiği takdirde ikinci el araç satışları bu yıl 8 milyona kadar çıkar. Talep var ve pazar gelişime açık.” şeklinde konuşan Karakaş, “Fiyatlardaki artış seçim belirsizliği, yaz aylarının yaklaşması, bayram gibi etkenlerle devam ediyor; ilk 3 ayda artış yüzde 15 seviyesinde. İkinci el araç satışlarında grafiklere bakıldığında 2015 yılında satılan her sıfır kilometre araç başına 5,6 araç düşerken, 2022 yılında 11’e ulaştığını görüyoruz. Bu yılın sonuna kadar 7,5 milyonluk ikinci el araç, 900 binlik sıfır kilometre araç satışı öngörüsünü paylaşabiliriz. Seçimin ardından yaz aylarına kadar olan süreçte fiyatların yüzde 20 kadar artışıyla karşılaşabiliriz. Zira tüketici seçim sonrasında kurun yüzde 15 artacağını düşünüyor ve ÖTV vaatleri de etkisiz kalıyor. Enflasyon, kur ve faiz üçgeninin seyri fiyatları da etkileyecek.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ