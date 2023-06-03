İstanbul’un boş alanlarında kaçak yapılaşmaların devam ettiğiyle ilgili olarak çok sayıda şikâyet gelemeye devam ediyor. Son olarak İstanbul Tarabya’da yaşayan bir vatandaş, içler acısı manzarayı paylaştı ve yetkililere çağrıda bulundu.

Milliyet gazetesinden Eren Aka’nın haberine göre; Haydar Aliyev Caddesi, 98 numara üzerinde yıllardır kayalık halinde duran alan, ranta kurban gitti. Bahsi geçen alanda seçim sürecinde apar topar bir çalışma başlatıldığını dile getiren bir vatandaş, “Sanırım burayı kafe veya restoran yapacaklar. Bu alanın önüne önce camlı paneller taktılar, sonra da içinde çalışma başlattılar. Üçüncü köprüye nazır bu alan ve buna benzer çok yere kaçak yapılar yapıyorlar. Genelde şikâyetimiz üzerine zabıta ekipleri geliyor. İşlem yapıp, gidiyor ancak çalışma devam ediyor. Günün sonunda çalışma durmadıktan sonra veya kaçak alan yıkılmadıktan sonra yapanın yanına kâr kalıyor” dedi.

‘Sesimizi duyun’

Boğazın en güzide yeri olan Tarabya, Haydar Aliyev Caddesi üzerindeki inşaatın durdurulmasını isteyen vatandaş, “Çevre sakini olarak bu çirkin yapılaşmaya dur denilmesini ve önlenmesini talep ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin harekete geçmesi için sesimizi duyurmanızı rica ederim” ifadelerini kullandı.