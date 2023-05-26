Geçen yıl çıkardığı “Meczup” albümünün başarısının getirdiği rüzgârı arkasına alan Seçil Gür, çalışmaya ara vermiyor. Gür, uzun süredir üzerinde çalıştığı, sözü Kerem Demir (Kerro), müziği Kerem Demir ve Milli B. düzenlemesi ise Mili B. imzalı yeni şarkısı “Gidesim Var” ile tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Kariyerinde yeniliklere açık olduğunu sık sık yineleyen ve bir kez daha yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Gür, “Gidesim Var” için fotoğraf sanatçısı Safa Gülsoy’un objektifinin karşısına geçti. Şarkıcının kırmızı elbisesiyle verdiği pozlarla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

“Nefesim yettiğince sevenlerimle şarkı söylemek istiyorum” diyen Seçil Gür yeni şarkısı “Gidesim Var” ve geniş repertuarı ile bu yaz İstanbul Bodrum, Marmaris, Antalya, Çeşme'de vereceği konserlerde hayranlarıyla buluşacağını söyledi.