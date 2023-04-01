CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP İstanbul İyi Parti İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı bir iftar programında yerde kalan seccadenin gündem olmasının ardından, vatandaşlar sosyal medyadan birçok paylaşım yapmaya devem ediyor. Peki, Seccadeye ayakkabı ile basmak günah mı? Ayakkabı ile namaz kılınabilir mi, cenaze namazı farklı mı?

Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, konu hakkında paylaşım yapan İnce de şunları kaydetti: "Bir din bilginine danıştım, şöyle dedi: Din-i mübin-i (hak ve hakikatı açıkça söyleyen) İslam’a göre seccadeye ayakkabı ile basmak diye bir günah yoktur. Ancak; kul hakkı yemek, yalan söylemek, israf etmek, gururlu ve kibirli olmak, kalp kırmak, işi ehline vermemek haramdır ve günahtır. Necasetten taharet (görünen kirlerden arınmak) kolaydır. Zor olan ruhun taharetidir (temizlenmesi)."

KAÇAN DA TEPKİLERDEN NASİBİNİ ALDI

Hükümetin imar affı reklamlarında oynayan ve depremlerden sonra hiç paylaşım yapmayan Hasan Kaçan'a Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşması sonrası sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi Kaçan’a tepki gösterirken, bazı kişilerde Kaçan’ı destekleyen mesajlar paylaştılar. Kaçan, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla ilgili, "Ey Müslüman... O, üstüne pabuçlarla basılan seccade sensin... Senin kutsalın, bütün değerlerin... Anan, baban, deden, ninen, eşin, evlatların... Senin geçmişin ve geleceğindir çamurlu pabuçlarla hoyratça çiğnenen. Düşman olsa bu hakareti yapmaz. Bu hakaret kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı. Kaçan'ın imar affı reklamlarında oynadığını ve depremlerden sonra sosyal medya hesabından hiç paylaşım yapmadığını hatırlatan binlerce kullanıcı, Kaçan'a tepki gösterdi.

BERNA LAÇİN’DEN SECCADE AÇIKLAMASI

Seccade, namazda temiz bir alan yaratmak için kullanılır . Namaz bitince toplanıp kaldırılır kimse basmasın diye. İmkanına göre de seccaden İpek de olur , deprem bölgesindeki gibi bulamazsan temiz bir havluda, örtüde de kılınır namaz. Kutsal olan o eşya değil kişinin amacının yüklediği anlamdır. Seccadeleri alıp parça parça halı olarak kullanırsan, üstüne basılacak şekilde ortada tutarsan o seccade olmaktan çıkar halı görevi görür. Namaz kılan biri kalktığında gelip seccadesine basarsan o saygısızlıktır. Namaz kılan o kalkınca basılmasın diye toplar zaten. Orta yerde serili duran seccade mi olur zaten .

Zamanla secde edilen yeri pislikten korumak için seccade serilmesi geleneği ortaya çıkmış; kilim, keçe, halı gibi teknik ve malzeme kullanılarak seccadeler üretilmiştir. Seccade, genellikle halı sanatının bir parçası kabul edilmektedir.

KABE VE CAMİ RESİMLİ SECCDELERDE NAMAZ KILINIR MI?

Buna göre, Kâbe veya Cami resmi olan seccadede namaz kılmak caiz olur mu? Bir resmi yere sermek, ona hakaret olur. Kâbe ve Cami resmi olan seccadeyi yere sermek bunlara hakaret olduğu için, üzerlerinde namaz kılmak caiz olmaz.

AYAKKABIYLA NAMAZ KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Ayakkabı ile namaz kılınır mı konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığının bilgilendirme amaçlı yayınladığı "Diyanete Soralım" programında ilgili soruya şu şekilde cevap verildi: "Namazın şartlarından birisi de necasetten taharetti. Yani elbisemizle namaz kıldığımızda ayakkabımız da dahil olmak üzere herhangi bir namaza engel necasetin olup olmamsın önemlidir. Olmaması gerekir. Dışarıyla temas halinde olan bir ayakkabının ki nereye bastığımız nerelere değdiği nasıl mikropların ve necasetlerin bulaştığını bilemediğimizden emin olmak için ayakkabımızı namazda çıkarırız. Bir ayakkabı tertemiz, necasetten arınmış paksa temizse bununla namaz kılınabilir. Cenaze namazında olduğu gibi." Bütün namazlarda olduğu gibi cenaze namazında da namaza mani olan pisliklerin giderilmesi (necasetten taharet) şarttır. Buna göre, cenaze namazı kılacak kimsenin ayakkabısında namaza engel bir pislik yoksa namazını ayakkabısıyla kılmasında dinen bir sakınca yoktur. Nitekim Resulullah (s.a.s.), ayakkabıları ile cenaze namazına durmuş, Cebrail’in ayakkabılarına pislik bulaşmış olduğunu haber vermesi üzerine onları çıkarmıştır (Ebu Davud, Salat, 91). (YHM)