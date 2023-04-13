Rock müziğin önemli isimlerinden Şebnem Ferah 51. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştı. 2 yıldır ınstagram hesabından hiç bir paylaşım yapmayan Şebnem Ferah, şarkı söylemeyi özlediğini söyleyerek, "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli 3 yıldan fazla zaman oldu. Her şeye inanırdım da bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım. Geç olsun, güç olmasın diyelim… Yeniden buluşuncaya kadar tüm güzel dileklerinize teşekkür etmek ve sessizliğimde bile orda olduğunuz için kendimi ne kadar şanslı hissettiğimi paylaşmak istedim. Sizi çok seviyorum."

Uzun aradan sonra gelen sosyal medya paylaşımına Cem Yılmaz başta olmak üzere birçok ünlü isimden yorum geldi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi