Kings, Yeni Sezon Öncesi Pivot Pozisyonunda Derinlik Arıyor

Sacramento Kings, bu yaz orta pozisyonda derinlik arayışlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon, takım Domantas Sabonis'e güvenilir bir yedek bulmak için çaba sarf etmişti. Kings koçu Mike Brown, bu rolde başarıyı sağlama fırsatı vermek için Chimezie Metu, Richaun Holmes, Neemias Queta ve Alex Len'in yanı sıra küçük top pivotu olarak Trey Lyles'a da döndü.

Gelecek sezon sözleşmesi olan tek pivotlar, rotasyondan düşen ve eski bir başlangıç ​​oyuncusu olan Sabonis ve Holmes. Holmes, dört yıllık 46.5 milyon dolarlık sözleşmesinin bitmesine iki yıl kala, Şubat 2022'de Indiana Pacers ile Kings'in Sabonis'i gişe rekorları kıran bir takasla satın almasından bu yana takas söylentilerinin odağında.

Kings, Batı Konferansı'nda 3 numaralı seribaşı olarak play-off'lara gittikten sonra geçen sezonun başarısını geliştirmeye çalışıyor. İhtiyaçlarını takas veya serbest oyuncu yoluyla karşılayabilirler veya Perşembe günkü NBA draftına bakabilirler. Kings'in bu yılki draftta üç seçimi var. İlk turda 24. genel seçim, ve 38. ve 54. sıradaki iki ikinci tur seçimlerine sahipler.

Dikkat çeken üç pivot adayı var: James Nnaji, Adama Sanogo ve Colin Castleton. Nnaji, büyük cüsse ve 7-7 ¼ kanat açıklığına sahipken genç ve gelişmesi için zamana ihtiyaç duyacak. Sanogo, UConn'da gençken 17.2 sayı, 7.7 ribaund, 1.3 asist ve 0.8 blok ortalamaları yakaladı. Castleton ise Florida'da son sınıfta 16.0 sayı, 7.7 ribaund, 2.7 asist ve 3.0 blok ortalamaları yakaladı.