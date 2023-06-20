Elektrikli scooterların neden olduğu kazaların önüne geçmek amacıyla Paris Belediyesi, scooter kiralamayı yasaklama kararı aldı ve bu kararın alınmasıyla birlikte özellikle Türkiye'de İstanbul yoğunluk olmak üzere scooter kazaları ve kaldırımı işgal nedeniyle bazı yasaklar getirildi.

Scooter Yasaklanacak mı?

Şu an için scooterların genel olarak yasaklanacağına dair bir kesinlik bulunmamaktadır. Ancak bazı şehirler veya bölgeler, güvenlik endişeleri veya düzenleme eksiklikleri nedeniyle scooter kullanımını sınırlama veya düzenleme yoluna gidebilir. Örneğin, Paris gibi bazı şehirlerde scooter kiralama faaliyetleri belirli düzenlemelere tabi tutulmuş veya kısıtlandı.

Scooter Ölümlü Kazalara Yol Açıyor?

Scooter kullanıcılarının hız sınırlarını aşarak 27 km/s gibi yüksek hızlara çıkması gibi durumlar, trafik güvenliği tehlikeye atmaktadır. Türkiye'de bir çok ölümlü kaza sonucu Scooter sürücüsü hayatını kaybetmiştir.

Elektrikli Scooter Ehliyeti Var mı?

Elektrikli scooterların kullanımı için ehliyet gereklilikleri ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösterir. Bazı ülkelerde, belirli bir hız limitinin üzerinde veya belirli bir motor gücüne sahip olan elektrikli scooterları kullanabilmek için özel bir ehliyet gerekebilir. Bazı ülkelerde ise scooterları kullanmak için sadece sürücü belgesi veya temel bir ehliyet yeterli olabilir.

Türkiye'de scooter kullanımı için ehliyete gereklilik yoktur. Yaş sınırı olmayan Elektrikli scooterların kullanımlarında sadece hız sınırı vardır.

Scooter kullanırken aşağıdaki adımları izleyerek güvenli ve doğru bir şekilde kullanabilirsiniz;

Ekipmanları Kontrol Edin: Kask, koruyucu eldivenler ve uygun ayakkabılar gibi güvenlik ekipmanlarını giyin. Bu, başınızı ve vücudunuzu olası yaralanmalardan koruyacaktır.

Scooter'ı Kontrol Edin: Scooter'ın genel durumunu kontrol edin. Lastiklerin şiş olduğundan, frenlerin iyi çalıştığından ve aydınlatma sistemlerinin işlevsel olduğundan emin olun.

Başlangıç ve Duruş: Dengeyi sağlayarak scooter üzerinde durmayı ve kalkmayı öğrenin. İlerlemek veya durmak için ayaklarınızı kullanmanız gereken scooterlarda, scooterı itmeye veya itiş gücünü kullanmaya başlamadan önce dengenizi sağladığınızdan emin olun.

Yol Güvenliği ve Kurallara Uygunluk: Trafik kurallarına uyun ve scooter'ınızı diğer araçlara ve yayalara göre yönlendirin. Şeritlere dikkat edin, sinyal verin ve dönüşlerinizi güvenli bir şekilde yapın. Hız limitlerine uygun hareket edin ve diğer sürücülerin dikkatini çekebilmek için el sinyalleri kullanın.

Park Etme: Scooter'ınızı park ederken, kaldırımlarda ve yayaların yolunu kesmeyecek şekilde uygun bir yere park edin. Trafiği engellememeye ve diğer yayaların geçişini kolaylaştırmaya dikkat edin.

Dikkatli ve Öngörülü Olun: Diğer sürücüleri ve yayaları dikkatlice takip edin. Önceden hareketlerinizi planlayın ve ani manevralardan kaçının.

Güvenli Hız ve Mesafe: Güvenli bir hızda ve diğer araçlara güvenli bir mesafede seyahat edin. Trafik akışına uyum sağlayarak diğer sürücülerle uyumlu bir şekilde hareket edin.

Scooter kullanırken her zaman güvenliği ön planda tutun ve trafik kurallarına uyun. Yeni bir scooter kullanıcısıysanız, öncelikle pratik yapmak için boş ve güvenli bir alanda denemeler yapmanızı öneririm. Ayrıca, yerel trafik kurallarını ve scooter kullanımına ilişkin düzenlemeleri de dikkate alarak hareket edin.