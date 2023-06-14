Schengen 10. Madde Red Şengen Vize 10. Madde nedir? Aaaba Schengen vize ret nedenleri nelerdir? Neden Schengen Vizem Reddedildi? Schengen vizesi neden reddedilir? Vize başvurum reddedildi ne yapmalıyım? Vize Başvurusu Reddedilen Ne Yapmalı? Türk vatandaşlarının Schengen vize sorunu nasıl çözülür?

Türk vatandaşlarının Schengen vize sorunu: Schengen 10. Madde red

Son günlerde Schengen vize başvurusu yapıp reddedilenler çoğalmaya başladı. Haliyle herkes Schengen vizesi neden reddedilir diye merak ediyor. Acaba Avrupa neden vize vermiyor? Veya Almanya neden vize vermiyor? Yurtdışına gezmeye veya herhangi bir etkinliğe gitmek isteyenler için Türk vatandaşlarının Schengen vize sorunu büyüyor. 2014 yılında yüzde 4 olan Schengen vize reddi, 2020’de yüzde 12,7’ye yükselmişti. 2023 yılında bu oran çok daha yukarıda...

Schengen vizesi red yedim diyenler genellikle Şengen Vize 10. Madde yüzünden reddediliyorlar. Türkiye'den Schengen vizesine yapılan başvurularda sıklıkla 10'uncu madde red sebebi olarak gösteriliyor. Peki Schengen 10. Madde red sebebi nedir? Acaba Schengen vize ret nedenleri nelerdir? Çok merak edilen bu soruya yanıt bulmaya çalışalım.

Schengen 10. Madde Red Şengen Vize 10. Madde nedir

Vize reddi için en çok karşılaşılan 10. madde çok merak ediliyor. Schengen 10. Madde red sebebi şöyledir: Gidilecek ülkede planlanan kalış süresinin amacı ve şartları konusunda yeterli gerekçe verilememesi ve inandırıcılığın olmaması. Kısaca vize başvurunuz reddedilirken seyahat planınızı inandırıcı bulmadık veya sunduğunuz belgeler bizi tatmin etmedi şeklinde cevaplar alıyorsunuz.

Almanya vize reddi 10. madde en çok sahte otel rezervasyonu, sahte uçak bileti gibi yanlış beyanlar sebebiyle verilir. Örneğin ücretsiz otel ve uçak rezervasyonu yaptırmak vize almanız için yeterli değildir. Konsolosluklar seyahat ve konaklama evraklarını dikkatle incelediği için bu evrakların doğru olması gerekmektedir.

Avrupa neden vize vermiyor?

Eskiden çok kolay vize veren Almanya neden vize vermiyor? Türk vatandaşlarına Avrupa neden vize vermiyor? Vize sorunu Türkiye için mi, yoksa diğer ülkeleri de kapsıyor mu? Herkes bu soruların yanıtlarını merak ediyor. Almanya'nın vize ret nedenleri arasında iki madde öne çıkıyor. Almanya vize reddi 10. madde ve Almanya vize reddi 13. madde. Yukarıda belirttiğimiz Almanya vize reddi 10. madde, çoğunlukla konaklama ve uçak biletinin uygun olmaması durumunda karşımıza çıkar.

Diğer ret sebebi olan Almanya vize reddi 13. madde ise vize süresi bitmeden önce Almanya'dan veya Schengen ülke birliğinden çıkılmayacağına dair makul şüpheler olduğunda karşımıza çıkar. Kısaca geri dönmeme ihtimali olduğu düşünülen kişilere 13. maddeden red verilebiliyor. Bunun sebeplerinin başında dönüş bileti, konaklama rezervasyonu ve seyahat planı evraklarında eksiklik olduğunu söyleyebiliriz.

Schengen vizesi red yedim

Son günlerde Avrupa bize neden vize vermiyor diye çok şikayet var. Schengen vizesi red yedim diyenlerin sayısı çok fazla.

Schengen vize ret nedenleri

Hangi durumlarda vize çıkmaz? Kısaca Schengen vize ret nedenleri şunlar:

Eksik vize başvuru belgeleri

Vize belgelerinde yanlış veya yetersiz bilgi

Yanlış vizeye başvurmak

Vize görüşmesi sırasında aşırı özgüvenli olmak

Vize görüşmesini yapan konsolosluk görevlisine saygısızlık

Daha önce bir vizeyi ihlal etmiş olmak

Varış ülkesinin halk sağlığı ve kamu güvenliği için tehdit oluşturmak

Vize reddi Nasıl anlaşılır?

Peki vize reddi nasıl anlaşılır? Bazı konsolosluklar Vize reddini başvuru sahiplerine posta (email) ile bildirilir. Konsolosluklar vize reddi nedenleri listesi hazırlar ve posta yoluyla gönderirler. Vize başvurusunda bulunanlar, reddedilme gerekçelerini ve gerekçelerini mektuptaki (emaildeki) listeden öğrenirler. Bazı vize başvuru merkezleri ise posta/ email göndermiyor. Pasaportunuzu geri almak için gittiğinizde başvuru merkezinden bizzat vizenin sonucunu öğrenebiliyorsunuz.

Schengen vize reddi sonrası tekrar başvuru

Vizeden red gelirse ne olur? Vize reddinden sonra tekrar başvuru ne zaman diye merak ediliyor. Schengen vizesi red yedim, ne zaman tekrar başvuru yapabilirim diyenler için sürece kısaca göz atalım: Vize reddi alan kişiler ret kararına bir dilekçe ile itiraz edebilirler. Vize başvurusu reddedilmiş kişiler, kendilerine gönderilen vize reddine yönelik mektupta bildirilen gerekçeye göre vize reddi itiraz dilekçesi yazabilirler. Almanya için vize reddine itiraz süresi 1 aydır. Bir ay içinde itiraz etmezseniz yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir.

Vize reddi itiraz dilekçesinde şunlar yer almalıdır: Ad, soyad, pasaport numarası, adres bilgisi, doğum yeri ve tarihi, iletişim bilgileri, uçak bileti ve konaklama bilgileri, hangi tarihte başvuru yapıldığı, seyahat amacı, vize ret sebebinin yanlış olduğunu özetleyen beyanlar.

Vize reddinden sonra tekrar başvuru için zaman kısıtlaması yoktur. Başvurunuz reddedilirse itiraz dilekçesini hemen yazabilirsiniz. İtiraz dilekçesi için bir ay süreniz olduğunu unutmayın. Veya dilerseniz yeni bir vize başvurusunda bulunabilirsiniz. Dipnot olarak belirtelim: 2 kere vize reddi alan kişiler için vize danışmanlık firmaları yol gösterici olabilirler.

Kaynak: HABER MERKEZİ