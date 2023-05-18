Ünlü Rus matematikçi Grigori Grabovoi tarafından geliştirilmiş 'sayı sekansları' sistemi şimdilerde oldukça popüler. Peki sayı sekansları nedir? Sayı sekansları nasıl uygulanır? Aşk, para cinsellik, bağımlılık gibi konularda sayılar bize yardım edebilir mi? Sayı sekansları devamlı tekrar suretiyle ortaya çıkartılmış bir sistemdir. Bu sisteme göre sayılarında titreşimi var ve belli sayılar hem fiziksel hem de ruhsal sıkıntılara iyi gelebiliyor. Şimdilerde sosyal medyada gündem olan ve birçok kişinin inanarak uyguladığı sistem cinsellikten paraya, sağlıktan bağımlılıklara kadar birçok soruna çözüm olduğu iddia ediliyor. Kimileri bu sisteme güvenmese de çoğu kullanıcı işe yaradığını ifade ediyor. Sayı sekansları nedir?
SAYI SEKANSLARI NEDİR?
Rus kökenli matematikçi Grigory Petrovich Grabovoy (Grigory Grabovoi) tarafından geliştirilen bu sistemin ‘sayılarla şifa’ dağıttığı söylendi. Rusya’nın ardından Avrupa’da yayılmaya başlayan bu yöntem ve yöntemin uygulayıcıları önceleri tepkiyle karşılandı. Bugün o tepkiler çok daha fazla yumuşamış gibi gözükse de hala birbirine karşı çıkan iki kutuptan bahsedilmesi şaşırtıcı değil.
SAYI SEKANSLARI NASIL UYGULANIR?
Belirli sayıları tekrarlayarak sayı sekanslarını oluşturmak mümkündür. Bu sekanslar sayesinde frekanslar harekete geçirilir ve dileklerin gerçekleşmesi mümkün olur. Sayı sekanslarına örnekler vermeden önce, bu yöntemin uygulanmasındaki en önemli püf noktalarına değinelim. Bu sayıların, iyi gelmesi için 3 önemli kural var. Bunlar; niyet, içtenlik ve tekrar sayısı. Sayılar okunurken ya da söylenirken niyetin mutlaka temiz olması gerekiyor. Daha açık bir ifadeyle, öfke, haset, nefret, intikam düşüncesi gibi olumsuz enerji barındıran duygulardan uzak durmak şart. Diğer önemli kuralı oluşturan içtenlik ise inanmakla ilgili. Temiz bir niyet besleyerek okuduğunuz sayıların sizi amacınıza götüreceğine içtenlikle inandığınız takdirde olumlu bir sonuca gidebileceksiniz. Sayıları, her biri ayrı rakam olarak okumak da bir başka dikkat edilmesi gereken husus. Örneğin, akciğer kanseri için önerilen sekans 4541589. Bu sayıyı, “dört milyon beş yüz kırk bir bin yüz elli dokuz” şeklinde okuyamazsınız. Rakamsal olarak okunmalı. Şöyle ki, “dört, beş, dört, bir, beş, sekiz, dokuz”.
SAYI SEKANSLARI KAÇ KEZ OKUNMALI, SÖYLENMELİ?
Bunun bir sayısı yok aslında. İsterseniz bir kez isterseniz bin kez okuyun ya da söyleyin. Buradaki en önemli kilit nokta “içtenlik-inanmak”. Ayrıca küçük kağıtlara istediğiniz sekansları yazıp bunları yanınızda taşıyabilirsiniz. Böylece rakamlarla her karşılaşmanızda evrene bir mesaj daha göndermiş olursunuz.
İŞTE ŞİFA DAĞITTIĞI ÖNE SÜRÜLEN O SEKANSLARIN BİR KISMI:
Alzheimer 481854383
Baş Ağrısı 4818543
Bebeği uyutabilme 514248538
Bedensel Yenilenme 2213445
Bel Fıtığı 498217218227
Beyin Tümörleri 5451214
Hafıza Güçlendirme 5893240
Migren 4831421
Hamile Kalabilmek 1888711 -1899911
İdeal Kilo 4812412
Panik atak 489314-81967
Şifa 3396815
Kanser türleri için: Akciğer kanseri 4541589
Kolon Kanseri 5821435
Kemik kanseri 1234589
Meme Kanseri 5432189
Mide Kanseri 8912534
Lösemi 5481347
Pankreas Kanseri 8125891
Prostat Kanseri 4321890
Yumurtalık Kanseri 4851923
AŞK, EVLİLİK VE DİĞER SAYI FREKANSLARI
Aile İçi Uyum: 28555901
Altın Kural (Evlilik – İş): 591.718
Aşk ve evlilik 48040305, 548, 938, 5294361, 888.912.818848,
Biyoenerji: 918714
Blokajları açmak 91688
Cesaret: 598061 – 291319
Depresyon (Manik) 514218857
Direnç sayısı 9 1 6 8 8
Evrene minnettarlık 5148123
Ev alma sayı sekansı: 4194817881
Hızlı sonuç almak 495291151
Mucize 777
Mülk edinme sayı sekansı: 189472194898
Sigarayı bırakmak 1414551
Unutkanlık 534248538
İdeal kilo 4812412
Tembellik 318 – 41791844
Kararlılık 498 – 518 – 498
Sorumluluk: 517 – 31481911
Ruhsal Yenilenme: 12370744