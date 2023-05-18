Ünlü Rus matematikçi Grigori Grabovoi tarafından geliştirilmiş 'sayı sekansları' sistemi şimdilerde oldukça popüler. Peki sayı sekansları nedir? Sayı sekansları nasıl uygulanır? Aşk, para cinsellik, bağımlılık gibi konularda sayılar bize yardım edebilir mi? Sayı sekansları devamlı tekrar suretiyle ortaya çıkartılmış bir sistemdir. Bu sisteme göre sayılarında titreşimi var ve belli sayılar hem fiziksel hem de ruhsal sıkıntılara iyi gelebiliyor. Şimdilerde sosyal medyada gündem olan ve birçok kişinin inanarak uyguladığı sistem cinsellikten paraya, sağlıktan bağımlılıklara kadar birçok soruna çözüm olduğu iddia ediliyor. Kimileri bu sisteme güvenmese de çoğu kullanıcı işe yaradığını ifade ediyor. Sayı sekansları nedir?

SAYI SEKANSLARI NEDİR?

Rus kökenli matematikçi Grigory Petrovich Grabovoy (Grigory Grabovoi) tarafından geliştirilen bu sistemin ‘sayılarla şifa’ dağıttığı söylendi. Rusya’nın ardından Avrupa’da yayılmaya başlayan bu yöntem ve yöntemin uygulayıcıları önceleri tepkiyle karşılandı. Bugün o tepkiler çok daha fazla yumuşamış gibi gözükse de hala birbirine karşı çıkan iki kutuptan bahsedilmesi şaşırtıcı değil.

SAYI SEKANSLARI NASIL UYGULANIR?

Belirli sayıları tekrarlayarak sayı sekanslarını oluşturmak mümkündür. Bu sekanslar sayesinde frekanslar harekete geçirilir ve dileklerin gerçekleşmesi mümkün olur. Sayı sekanslarına örnekler vermeden önce, bu yöntemin uygulanmasındaki en önemli püf noktalarına değinelim. Bu sayıların, iyi gelmesi için 3 önemli kural var. Bunlar; niyet, içtenlik ve tekrar sayısı. Sayılar okunurken ya da söylenirken niyetin mutlaka temiz olması gerekiyor. Daha açık bir ifadeyle, öfke, haset, nefret, intikam düşüncesi gibi olumsuz enerji barındıran duygulardan uzak durmak şart. Diğer önemli kuralı oluşturan içtenlik ise inanmakla ilgili. Temiz bir niyet besleyerek okuduğunuz sayıların sizi amacınıza götüreceğine içtenlikle inandığınız takdirde olumlu bir sonuca gidebileceksiniz. Sayıları, her biri ayrı rakam olarak okumak da bir başka dikkat edilmesi gereken husus. Örneğin, akciğer kanseri için önerilen sekans 4541589. Bu sayıyı, “dört milyon beş yüz kırk bir bin yüz elli dokuz” şeklinde okuyamazsınız. Rakamsal olarak okunmalı. Şöyle ki, “dört, beş, dört, bir, beş, sekiz, dokuz”.

SAYI SEKANSLARI KAÇ KEZ OKUNMALI, SÖYLENMELİ?

Bunun bir sayısı yok aslında. İsterseniz bir kez isterseniz bin kez okuyun ya da söyleyin. Buradaki en önemli kilit nokta “içtenlik-inanmak”. Ayrıca küçük kağıtlara istediğiniz sekansları yazıp bunları yanınızda taşıyabilirsiniz. Böylece rakamlarla her karşılaşmanızda evrene bir mesaj daha göndermiş olursunuz.

İŞTE ŞİFA DAĞITTIĞI ÖNE SÜRÜLEN O SEKANSLARIN BİR KISMI:

Alzheimer 481854383

Baş Ağrısı 4818543

Bebeği uyutabilme 514248538

Bedensel Yenilenme 2213445

Bel Fıtığı 498217218227

Beyin Tümörleri 5451214

Hafıza Güçlendirme 5893240

Migren 4831421

Hamile Kalabilmek 1888711 -1899911

İdeal Kilo 4812412

Panik atak 489314-81967

Şifa 3396815

Kanser türleri için: Akciğer kanseri 4541589

Kolon Kanseri 5821435

Kemik kanseri 1234589

Meme Kanseri 5432189

Mide Kanseri 8912534

Lösemi 5481347

Pankreas Kanseri 8125891

Prostat Kanseri 4321890

Yumurtalık Kanseri 4851923

AŞK, EVLİLİK VE DİĞER SAYI FREKANSLARI

Aile İçi Uyum: 28555901

Altın Kural (Evlilik – İş): 591.718

Aşk ve evlilik 48040305, 548, 938, 5294361, 888.912.818848,

Biyoenerji: 918714

Blokajları açmak 91688

Cesaret: 598061 – 291319

Depresyon (Manik) 514218857

Direnç sayısı 9 1 6 8 8

Evrene minnettarlık 5148123

Ev alma sayı sekansı: 4194817881

Hızlı sonuç almak 495291151

Mucize 777

Mülk edinme sayı sekansı: 189472194898

Sigarayı bırakmak 1414551

Unutkanlık 534248538

İdeal kilo 4812412

Tembellik 318 – 41791844

Kararlılık 498 – 518 – 498

Sorumluluk: 517 – 31481911

Ruhsal Yenilenme: 12370744