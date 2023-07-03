9 Haziran'da Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Karahan köyünde düzenlenen bir düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Ağrı eski belediye başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etmişti. Savcı Sayan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeğeni Ali Sayan’ın bugün hayatını kaybettiğini duyurdu. Savcı Sayan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn… Katıldığı bir düğünde kafasına isabet eden bir maganda kurşunuyla ağır yaralanan 20 yaşındaki yeğenim Ali Sayan 25 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Bugün Hak’kın rahmetine kavuştu.

Cenazemizi yarın öğle namazını müteakip Ağrı/Tutak/Yukarı Kargalık köyümüzde defin edeceğiz. Taziyemiz Köyde devam edecektir. Acımız büyük. Güle güle canım yeğenim.. Hayatının baharında ve bizim baharımızda bizi bırakıp gittin. Seni unutmayacağız. Mekanın cennet olsun.. 25 Günlük hastane sürecinde bizi bir an olsun yalnız bırakmayan başta Sağlık bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere Ağrı ve Ankara Bilkent Şehir hastanesi sağlık emekçilerine ve bütün dostlara minnettarız.. Lütfen Ali’mizin ruhuna bir fatiha okur musunuz…"