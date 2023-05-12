Erdoğan : "Gerektiğinde, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız."

CHP’li Murat Bakan: İçişleri Bakanı, Süleyman Soylu valilere yazı göndererek, seçim günü Türk Silahlı Kuvvetlerinin araç ve personelinin göreve hazır hale getirilmesini istemiş. Savaşa mı gidiyoruz seçime mi? Kaybederseniz orduyu halkın karşısına mı dikeceksiniz?

Sinan Oğan: "Savaşa değil seçime giriyoruz. Nerede yaşıyoruz biz Teksas mı burası kardeşim?"

Ayşen Kurt: Pazarda fiyatlar ateş pahası, pazarcımızda mutsuz, vatandaşlarımız da mutsuz. Mevcut iktidar ise toplumu kutuplaştırma derdinde. Savaşa değil, seçime gidiyoruz.

Nevzat Çelik: Savaşa değil, Seçim'e... Seçimi kaybedeceklerini anlayan Erdoğan, "Gerektiğinde 15 Temmuz," diyor. Soylu, "Darbe," diyor. Ülkenin en büyük GSM şirketi, belirtileri apaçık görülen büyük ve çok çirkin bir tezgahın parçası mı olacak?

Turkcell, derhal açıklama yapmalı!

TURKCELL HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Seçim ortamı tüm gündemi ele geçirdi. Yaşı yetenler uzun zamandır bu kadar gergin ve kritik bir seçim ortamı hatırlamıyor. Son yıllarda sorunlu olan ve uzun süredir gündem ve siyasete bu derece bağımlı olmayan piyasalarda her haber fiyatlanamaya başladı. Seçim gecesine yönelik iddialarla Turkcell hisselerinde düşüş yaşandı. Hisselerde ilk tepkinin ardından gelen alımlarla yatay seyrederken, sonrasında yeniden düşüş yüzde 5'i aşınca devre kesti. Dün 35,92 seviyesinden günü tamamlayan hisseler, bugün açılışta sınırlı da olsa yukarı giderken, haberle düşüşü 34,20'ye ulaştı. Sürekli işleme ara verilerek, 15 dakika boyunca tek fiyattan emir toplamaya geçildi. Hisseler gün ortası itibarıyla yüzde 5'in üzerinde kayıpla, 33,96 seviyesinden işlem görmeye devam etti. Turkcell'in yüzde 26,2 oranında payının sahibinin Türkiye Varlık Fonu olması ve halka açık bir şirket olması gelişmelerin yakından takip edilmesine neden oluyor. Turkcell'den yapılan açıklamada, sıradan bir "teknik altyapı çalışması" olduğu belirtildi.