Satranç Taşlarının Hareketi

Satranç taşlarının her birinin ayrı hareketi vardır. Taşların hareket yönleri, gidebilecekleri kareler yandaki boş satranç tahtasını temsil eden diyagramlarda ayrı ayrı gösterilmiştir.



Şah: Bitişiğindeki karelere gidebilir.



Kale: Yatay ve dikey olarak ilerler.



Fil: Çapraz hareket eder. Filler oyun boyunca aynı renk karelerde kalırlar.



Vezir: Dikey, yatay ve çapraz gider.



At: L şeklinde bir hareketle üç kare sıçrama şeklinde gider. Taşların üzerinden atlayabilir.



Piyon: Bulunduğu sütunda ileriye doğru bir kare hareket eder. Ancak başlangıç yerlerinde bulunan piyonlar istenirse iki kare ilerletilebilir.

Taş alma: Taş alma, alınan taşın satranç tahtası dışına çıkarılması ve alan taşın onun yerine konulmasıdır. Taş alma zorunlu değildir. Piyonlar çapraz olarak taş alır. Dikey olarak ilerlemekte olan piyon önündeki karenin sağ ve solundaki karelerde bulunan taşları alabilir.

Rok yapma: Rok yapma, şah ile kalelerden bir arasındaki bir harekettir, şahın tek hamlesi olarak kabul edilir ve şöyle yapılır. Şah, kalelerden birine doğru iki kare ilerletilir, kale de şahın üzerinden atlatılarak bitişiğindeki kareye konur. Rokun amacı, şahı rakip taşların saldırısından uzak bir yere gotürmek ve kaleyi oyuna sokmaktır.

Mat: Satrançta amaç şahı mat etmektir. Şah mat edilince oyun sona erer.

YENİGÜN HABER MERKEZİ