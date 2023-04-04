LİSANS, YÜKSEK LİSANS BURSLARI NE KADAR OLDU 2023?

Yükseköğretim Kurulu, lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarını artırdı. Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 910 TL'den 2500 TL'ye çıkarken, çalışmayan öğrenciler için ise 3825 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Lisans Destek Bursu ise 1000 TL'den 1875 TL'ye çıkarıldı.

BAŞKA HANGİ BURSLARA ZAM GELDİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı.

YÖK'ün burslarından yaklaşık 6000 öğrenci yararlanıyor.

Doktora Bursu (çalışan): 2500 TL

Doktora Bursu (çalışmayan): 7500 TL

Lisans Destek Bursu: 1875 TL

YENİGÜN HABER MERKEZİ