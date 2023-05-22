Sasa Polyester (SASA) şirketi, bedelsiz sermaye artırımı planlarıyla gündemde. Şirket, mevcut hissedarlara belli oranda yeni hisse senetleri dağıtarak sermayesini yükseltecek. Bu hamle, şirketin büyüme stratejileri ve geleceğe yönelik güçlü adımlarıyla dikkat çekiyor.

Sasa Polyester'in sermayesinin 2.302.591.217 TL'den 130% oranında bedelsiz olarak 5.295.959.799,10 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor. Bu bedelsiz sermaye artırımı, hisse senedi portföyünde SASA hissesi bulunan tüm yatırımcıları kapsayacak.

Bölünme gününe kadar SASA hissesine sahip olan yatırımcılar, bedelsiz sermaye artırımından otomatik olarak yararlanabilecek. Sasa Polyester, hisse senetlerinin 130% oranında bölünerek, yatırımcıların hisse sayılarını artıracak. Örneğin, 100 lotu bulunan bir yatırımcının 230 lotu olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sasa Polyester'in bedelsiz sermaye artırım başvurusunu onayladı. Şirket, bölünme tarihini 24 Mayıs 2023 olarak duyurdu. Bu tarihten itibaren yeni hisse senetleri işlem görmeye başlayacak.

Bölünme sonrasında SASA hissesinin fiyatı da etkilenecek. Güncel fiyata göre bölünme gerçekleşirse, hisse senetleri düzeltilmiş fiyat üzerinden işlem görecek.

Midas yatırım hesabında SASA hissesi bulunan yatırımcılar için bedelsiz sermaye artırımı için herhangi bir başvuru yapmalarına gerek yok. Bölünme sonucu elde edilen lotlar otomatik olarak yatırım hesaplarına yansıtılacak ve hisse senetleri düzeltilmiş fiyat üzerinden işlem görmeye başlayacak.

Sasa Polyester (SASA) bedelsiz sermaye artırımıyla yatırımcılara güçlü bir fırsat sunarken, şirketin büyüme ve değer artışı stratejilerine de önemli bir destek sağlıyor.

Yenigün Haber Merkezi