Yatırımı borsadan tercih edenler, hisse senedi alım satım işlemleriyle yakından ilgileniyor. Halka arz olan hisselerden almak isteyenler sıklıkla "SASA" ile karşılaşıyor. SASA, yatırım yapmak isteyenlerin merak ettiği şirketlerden birisidir. Sıklıkla "SASA nedir, açılımı nedir","SASA ne satıyor", "SASA hissesi alınır mı" gibi sorulara yanıt araştırılıyor. Peki, SASA nedir? SASA hisse senedi nedir? SASA ne satıyor? İşte merak edilenler...

BORSADA SASA NEDİR?

SASA, polyester, elyaf, filament iplik, polyester bazlı polimerler, özel polimerler ve ara ürünlerde dünyanın önde gelen üreticilerinden biridir. Özdemir Sabancı İngiltere'de kimya tahsili yaparken Türkiye'de bir sentetik fabrikası kurmaya aklına takmıştı. Ardından 1966'da Adana'da Sasa kuruldu. 30 Nisan 2015 itibariyle, Sabancı Holding hisseleri ERDEMOĞLU Holding tarafından satın alınarak, ortaklık yapısı % 51 ERDEMOĞLU Holding, % 49 halka arz edilmiş hale gelmiş oldu. SASA’nın, Adana’da kurulu merkez işyeri, İskenderun’da hammadde depolama tesisi, İstanbul ve Ankara’da da irtibat büroları bulunmaktadır.

FORBES’A SASA DAMGASI

SASA'nın piyasa değeri bugün itibarıyla 237.44 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Forbes hesaplamasına göre İbrahim Erdemoğlu'nun serveti son 1 yılda 3,5 milyar dolar, Ali Erdemoğlu'nun serveti ise 3,2 milyar dolara çıktı.