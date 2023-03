Art of İst Atölye ve Türkiye Down Sendromu Derneği ile birlikte Güzel Sanatlar Akademisi tarafından düzenlenen SARP Resim Sergisi; 25 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi Performans ve Sanat Galerisi’nde yapılacak açılışın ardından 15 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak. Sergide, Sarp’ın farklı tarz ve tekniklerle yorumladığı 21 adet akrilik üstü tuval tablosunun yanı sıra eserlerin yapılış anlarının hikayeleri de yer alacak. Art of İst Atölye Kurucusu Zeren TURGAY DEMİR, bu serginin Sarp’ın downlu bir birey olarak resmi önce hobiye sonra da tutkuya dönüştürme serüvenini anlattığını dile getirerek, “Sarp ile çoğu birebir olmak üzere özel ve grup atölyelerimizde gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın meyvesini bu sergi ile alıyoruz. Yaşıtlarının kısa zamanda sıkıldığı resim atölyelerinde Sarp saatlerce öğrenmek için çaba sarf edip keyif alarak tutkuyla resim yaptı. Şimdi de kendisi gibi down sendromlu bireylerin de eğer isterlerse her şeyi başarabileceklerini bu sergiyle göstermiş oluyor” diye konuştu. Türkiye Down Sendromu Derneği Başkanı Gün BİLGİN, down sendromlu bireylerin sanatın her alanında pek çok başarıya imza atabildiğine dikkat çekerek, “Toplumların gelişiminde önemli bir parametre olan sanat, Down sendromlu bireylerin gelişimi için de oldukça önemli. Hayatın içinde kendini ifade etme biçimine dönüşen sanatını üreten Sarp'ı kutluyor ve sevgiyle kucaklıyorum. Sarp ile doğduğunda tanıştık ve o günden beri derneğimizin, büyük ailemizin değerli bir üyesi. Onun bu başarısı Down sendromlu bireylerin toplumun ve hayatın her alanında olduğunun güzel bir örneği. Down sendromlu bireylere de fırsat eşitliği sağlandığında neler yapabileceğini gözler önüne seriyor. Biz de Türkiye Down Sendromu Derneği olarak hem Sarp’ın hem de bu amaçla yola çıkan tüm down sendromlu bireylerin her zaman yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Hep birlikte engelleri aşabiliriz; çünkü gerçek dostlar kromozom saymaz…